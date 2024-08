Die Pläne der Regierung Kretschmann zum Beamtenstatus für politiknahes Personal werden zu Recht hinterfragt, meint unser Kommentator. Sie riechen nach einer Versorgungsaktion.

Andreas Müller 22.08.2024 - 07:49 Uhr

Es ist ein Vorhaben, das in mehrerlei Hinsicht misstrauisch macht. Warum will Winfried Kretschmanns Staatsministerium plötzlich die Anforderungen für künftige Beamte senken? Warum sollen auch Geistes- und Sozialwissenschaftler, denen das bisher verwehrt war, den begehrten Status erhalten? Profitieren sollen vor allem Pressesprecher, Redenschreiber und Mitarbeiter in der Koordinierung oder der Bürgerbeteiligung – Personal also aus dem unmittelbaren Umfeld der Regierenden und oft auch mit Nähe zu deren Partei, wenn nicht gleich dem (grünen) Parteibuch.