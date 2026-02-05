Wenn über Burnout gesprochen wird, fallen sofort Berufsgruppen aus dem sozialen Bereich: Lehrer, Sozialarbeiter, Pflegekräfte, Ärzte, Erzieher. Sie sind besonders gefährdet, laut Statistik aus dem Jahr 2023 kommen etwa auf 1000 Führungskräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege 607,1 Tage Arbeitsunfähigkeitstage wegen Burnout. Ein Berufsfeld, bei dem die Arbeit über die Belastungsgrenze hinaus oft genug zum Alltag gehört, fällt dabei häufig unter den Tisch: das Gastgewerbe, die Gastronomie. „Wenn Menschen in der Gastronomie überbelastet sind, wechseln sie oft einfach den Betrieb und hoffen, dass es dort besser wird“, erklärt die Stuttgarter Psychologin und Therapeutin Laura Mathes. Sie beschäftigt sich in ihrem Berufsalltag umgehend mit Themen der Arbeitspsychologie und war neben ihrem Studium selbst lange in der Gastronomie tätig.