Im Dress von Roter Stern Belgrad empfängt Leihgabe Silas in der Champions League die alten VfB-Kollegen. In Serbien ist der 26-Jährige fußballerisch ganz gut angekommen. Doch die Gedanken sind oft in Stuttgart, wo die Familie lebt.

Heiko Hinrichsen 25.11.2024 - 13:46 Uhr

Wenn Mehmet Eser auf das vorläufige Ende beim VfB Stuttgart zurückblickt, dann tut er dies recht sachlich: „Der Fußball ist nun mal kein Wunschkonzert“, sagt der Spielerberater. Also haben sich die Wege seines Klienten Silas und die des VfB im Spätsommer getrennt. Kurz zuvor hatte der Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo noch im Supercup beim deutschen Meister Bayer Leverkusen den entscheidenden Elfmeter über das Tor gejagt – was in dem sich schon abzeichnenden Trennungsprozess nur noch eine Fußnote war.