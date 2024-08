Der VfB hat derzeit drei Spieler an andere Clubs verliehen. Wir blicken wöchentlich darauf, wie sie sich am vergangenen Spieltag geschlagen haben.

David Scheu 19.08.2024 - 10:50 Uhr

Das Ziel lautet Spielpraxis: Auch in dieser Saison hat der VfB Stuttgart wieder mehrere Profis an andere Vereine verliehen, wo sie möglichst viel Selbstvertrauen tanken sollen – denn in Bad Cannstatt wären die Aussichten auf ausreichend Einsatzminuten aufgrund der Konkurrenzsituation gering gewesen. Gleich zwei von ihnen spielen in der Schweiz und werden sich in der Super League duellieren.