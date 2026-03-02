Erst Pechvogel, dann Matchwinner: Der Stürmer spricht nach dem wichtigen 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim über die vergangenen schwierigen Wochen bei Werder Bremen.
02.03.2026 - 09:00 Uhr
Dieser Sieg ist in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen: Durch das 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim im Kellerduell der Bundesliga springt Werder Bremen auf Relegationsrang 16 – und das auch dank Jovan Milosevic. Der Leihspieler des VfB Stuttgart brachte sein Team mit dem Führungstreffer per Kopf auf die Siegerstraße (57.), ehe ein Eigentor von Hennes Behrens in der Nachspielzeit den Endstand besiegelte.