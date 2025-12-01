Der 20-Jährige steht beim wichtigen Heimsieg des FC Magdeburg oft im Fokus – und erwartet nun am Dienstag eine schwierige Aufgabe.

David Scheu 01.12.2025 - 10:34 Uhr

Drei Partien in Folge hatte der FC Magdeburg in der zweiten Liga verloren – und war mit entsprechend viel Druck in das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg gegangen. In dem gab es einen klaren und verdienten 3:0-Erfolg, an dem auch Laurin Ulrich seinen Anteil hatte. Der Leihspieler des VfB Stuttgart setzte im Mittelfeld viele Impulse, verpasste in der 42. Minute aus der Distanz nur knapp ein Tor und erhielt im Anschluss ein Sonderlob von TV-Experte Felix Kroos, der ihm ein „sehr gutes Spiel“ attestierte.