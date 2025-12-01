Der 20-Jährige steht beim wichtigen Heimsieg des FC Magdeburg oft im Fokus – und erwartet nun am Dienstag eine schwierige Aufgabe.

Sport: David Scheu (dsc)

Drei Partien in Folge hatte der FC Magdeburg in der zweiten Liga verloren – und war mit entsprechend viel Druck in das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg gegangen. In dem gab es einen klaren und verdienten 3:0-Erfolg, an dem auch Laurin Ulrich seinen Anteil hatte. Der Leihspieler des VfB Stuttgart setzte im Mittelfeld viele Impulse, verpasste in der 42. Minute aus der Distanz nur knapp ein Tor und erhielt im Anschluss ein Sonderlob von TV-Experte Felix Kroos, der ihm ein „sehr gutes Spiel“ attestierte.

 

Im DFB-Pokal gegen RB Leipzig

Die Magdeburger sind zwar weiterhin Tabellenletzter, haben mit jetzt zehn Punkten aber den Anschluss an die Nicht-Abstiegsränge (13 Punkte) hergestellt. „Bei jedem Einzelnen im Stadion war die Erleichterung zu spüren“, sagte Ulrich im Anschluss, „das Erfolgserlebnis gibt uns Kraft. Wir versuchen, Woche für Woche alles zu geben.“

Der 20-Jährige ist beim FCM seit Saisonbeginn unumstrittene Stammkraft, was er auch nach dem Trainerwechsel von Markus Fiedler zu Petrik Sander blieb. Weiter geht es am Dienstagabend (21 Uhr) mit einer schwierigen Auswärtsaufgabe im DFB-Pokal bei RB Leipzig.