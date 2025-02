Der VfB hat derzeit fünf Spieler an andere Clubs verliehen. Wir blicken wöchentlich darauf, wie sie sich am vergangenen Spieltag geschlagen haben.

Felix Mahler 03.02.2025 - 12:19 Uhr

Das Ziel lautet Spielpraxis: Auch in dieser Saison hat der VfB Stuttgart wieder mehrere Profis an andere Vereine verliehen. Die Summe an Spielern ist allerdings im aktuellen Wintertransferfenster von sieben auf fünf geschrumpft. Laurin Ulrich und Mohamed Sankoh kehrten von Ulm und Cosenza zurück zum VfB Stuttgart II. Dazu gab es eine Veränderung der Leihstation bei Jovan Milosevic.