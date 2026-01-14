Er kam, sah – und siegte nicht. VfB-Leihgabe Jovan Milosevic verliert mit Werder Bremen bei Borussia Dortmund. Dennoch ziehen die Beteiligten nach dem Debüt ein positives Fazit.

Marco Seliger 14.01.2026 - 12:30 Uhr

Immerhin, die Beteiligten sahen nach dem erfolglosen Debüt von Angreifer Jovan Milosevic, der bis zum Saisonende vom VfB Stuttgart an Werder Bremen verliehen ist, das Positive: 0:3 hieß es für Werder und Milosevic am Dienstagabend bei Borussia Dortmund – der Serbe war in der 69. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt worden. Torchancen gab es für Bremen hinterher keine mehr – dennoch war Milosevic nach seiner ersten Partie für Bremen positiv gestimmt: „Es war ein schweres Spiel gegen einen starken Gegner“, sagte der Angreifer: „Einige Sachen waren gut, aber wir haben noch viel Raum, um uns zu verbessern. Ich freue mich, für den Verein zu spielen, und auf das erste Heimspiel am Freitag.“