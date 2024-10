Der Offensivspieler hat beim Zweitligisten bislang nur eine Nebenrolle inne – dabei lobt ihn sein Trainer ausdrücklich. Warum Ulrich zu Saisonbeginn fehlte und wie die Chancen auf mehr Spielpraxis in Zukunft stehen.

David Scheu 09.10.2024 - 06:00 Uhr

Inzwischen ist der SSV Ulm 1846 angekommen in der zweiten Liga. Nachdem es mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Saisonspielen schleppend begonnen hatte, folgten zwei 3:1-Siege bei der SV Elversberg und gegen Eintracht Braunschweig. Und damit der Sprung über den Strich, weg von den Abstiegsplätzen. Für einen aber läuft die Saison noch nicht ganz wunschgemäß: Laurin Ulrich, der für ein Jahr vom VfB Stuttgart an den Zweitligisten ausgeliehen ist und am Donnerstag (14 Uhr) in einem Testspiel auf den VfB trifft.