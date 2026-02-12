 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. 900.000 Euro fürs Leinfelder Zentrum

Leinfelden-Echterdingen 900.000 Euro fürs Leinfelder Zentrum

Leinfelden-Echterdingen: 900.000 Euro fürs Leinfelder Zentrum
1
Leinfelden hat eine gute ÖPNV-Anbindung. Ein richtiges Zentrum gibt es dort aber bisher nicht. Foto: Caroline Holowiecki

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen profitiert von der Städtebauförderung des Landesministeriums. Mit dem Geld will sie in Leinfelden den Sprung über die Gleise wagen.

Filderzeitung: Natalie Kanter (nak)

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen stellt den Kommunen in diesem Jahr 270,63 Millionen Euro für städtebauliche Maßnahmen zur Verfügung. Damit sie ihre Städte an wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Veränderungen anpassen können. Auch Leinfelden-Echterdingen profitiert von dieser Förderung. Die Stadt erhält 900 000 Euro für den Bereich Leinfelden Mitte. Dort soll ein neues Sanierungsgebiet entstehen. Nach Beschluss der Sanierungssatzung, der noch aussteht, wird es in Leinfelden-Echterdingen dann mit der „Historischen Mitte Echterdingen“ und der „Ortsmitte Musberg“ drei Sanierungsgebiete geben.

 

Vorbereitende Untersuchungen hat es zur Leinfelder Mitte bereits gegeben, erinnert Bürgermeister Benjamin Dihm. Die Ergebnisse wurden im Oktober 2024 präsentiert. Ziel ist es demnach unter anderem ein attraktives Stadtzentrum in Leinfelden zu schaffen, das als Ankunftsort und Mobilitätsdrehscheibe dient. Sowohl das Wohnen als auch das Arbeiten und die Versorgungsfunktion des Zentrums sollen verbessert werden. Im Norden des Sanierungsgebiets soll eine neue Feuerwache gebaut werden. Für ein Grundstück zwischen der Max-Lang-Straße und den Gleisen ist der Bau eines zentralen Rathauses im Gespräch. Die Firma Bosch hatte angekündigt, ihr Betriebsgelände umzubauen und vielleicht Teile des Geländes der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Im Oktober 2025 hat die Stadt beim Ministerium einen Antrag auf Neuaufnahme in das Städtebauförderungsprogramm gestellt. Den positiven Bescheid erhielt die Stadt vor wenigen Tagen. „Aus der vorbereitenden Untersuchung haben sich eine Reihe von städtebaulichen Missständen ergeben, die durch den Einsatz der Städtebaufördermittel beseitigt werden sollen“, erklärt Dihm. Die Summe von 900 000 Euro könne auch noch erhöht werden.

Unsere Empfehlung für Sie

Stadtentwicklung in Leinfelden-Echterdingen: Zukunftsvision fürs Leinfelder Zentrum

Stadtentwicklung in Leinfelden-Echterdingen Zukunftsvision fürs Leinfelder Zentrum

In den kommenden Jahren könnten umfangreiche Veränderungen in Leinfelden anstehen. Ziel ist es, eine lebendige Mitte zu schaffen.

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hat in Kooperation mit dem Unternehmen Robert Bosch GmbH eine Mehrfachbeauftragung mit drei Planer-Teams durchgeführt. Unter dem Titel „Urbane Mitte Leinfelden – Sprung über die Gleise“ wurden die Bereiche östlich und westlich der Gleise betrachtet. Die Ergebnisse dieses Prozesses werden am am 12. März, von 18 Uhr an, in der Filderhalle erstmals öffentlich vorgestellt.

Weitere Themen

Burg in Esslingen: „Unverständlich“: Heftige Kritik an neuen Parkgebühren

Burg in Esslingen „Unverständlich“: Heftige Kritik an neuen Parkgebühren

Die Stadt Esslingen hat an der Mülbergerstraße Parkscheinautomaten aufgestellt. Bisher war das Parken umsonst. Die Junge Union übt Kritik.
Von Simone Weiß
Leinfelden-Echterdingen: 900.000 Euro fürs Leinfelder Zentrum

Leinfelden-Echterdingen 900.000 Euro fürs Leinfelder Zentrum

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen profitiert von der Städtebauförderung des Landesministeriums. Mit dem Geld will sie in Leinfelden den Sprung über die Gleise wagen.
Von Natalie Kanter
Esslinger Behördenzentrum: Personalausweis beantragen: Werden neue Fotostationen zur Geduldsprobe?

Esslinger Behördenzentrum Personalausweis beantragen: Werden neue Fotostationen zur Geduldsprobe?

Die Bundesdruckerei hat der Stadt Esslingen neue Automaten geschenkt, an denen Bürger Fotos für Ausweisdokumente erstellen können. Doch offenbar funktionieren diese nicht immer.
Von Melanie Csernak
Esslinger CDU-Neujahrsempfang: Klare Prioritäten für eine funktionierende Stadt

Esslinger CDU-Neujahrsempfang Klare Prioritäten für eine funktionierende Stadt

Landtagswahl, Bürgerentscheid und die Finanzprobleme der Stadt standen im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs der Esslinger CDU, die klare Prioritäten setzen will.
Von Alexander Maier
33-Jährige unter Drogen?: Zwei Auffahrunfälle sorgen für Stau auf B10 bei Esslingen – hoher Schaden

33-Jährige unter Drogen? Zwei Auffahrunfälle sorgen für Stau auf B10 bei Esslingen – hoher Schaden

Zwei Unfälle auf der B 10 bei Esslingen haben am Mittwochmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Bei einem der Unfälle besteht der Verdacht auf Drogenkonsum.
Von Robert Korell
Esslingens Innenstadt: Neugestaltung: Was hat sich auf dem Esslinger Marktplatz schon getan?

Esslingens Innenstadt Neugestaltung: Was hat sich auf dem Esslinger Marktplatz schon getan?

In ein grünes Wohnzimmer verwandelt Esslingen seinen Marktplatz . Bis Pfingsten 2027 soll die Umgestaltung abgeschlossen sein – erste Veränderungen sind bereits zu sehen.
Von Melanie Csernak
Online-Umfrage: Welche Themen interessieren die Menschen im Kreis Esslingen zur Landtagswahl?

Online-Umfrage Welche Themen interessieren die Menschen im Kreis Esslingen zur Landtagswahl?

Welche Themen bewegen den Kreis Esslingen vor der Landtagswahl? Eine Online-Umfrage unserer Zeitung gibt Leserinnen und Lesern die Chance, ihre Prioritäten zu setzen.
Von Greta Gramberg
Ostfildern: Abschied nach 38 Jahren – Engagierter Christ mit „Grünem Gockel“

Ostfildern Abschied nach 38 Jahren – Engagierter Christ mit „Grünem Gockel“

Als Vorsitzender des Kirchengemeinderats hat Manfred Bretschneider in Nellingen viel bewegt. Jetzt zieht er sich in die zweite Reihe zurück, will aber weiter aktiv bleiben.
Von Elisabeth Maier
Kinder- und Jugendpsychiatrie: Chefarzt über Kliniken am Limit – „Sehen viele Kinder mit mehreren Diagnosen“

Kinder- und Jugendpsychiatrie Chefarzt über Kliniken am Limit – „Sehen viele Kinder mit mehreren Diagnosen“

Die Zahl psychisch kranker Kinder steigt seit Jahren deutlich. Die Stationen sind an der Belastungsgrenze. Der Chefarzt Gunter Joas aus Esslingen fordert grundlegende Änderungen.
Von Nina Ayerle
Angriff am Bahnhof Wendlingen: Jugendlicher von zwei Unbekannten attackiert – Polizei sucht Zeugen

Angriff am Bahnhof Wendlingen Jugendlicher von zwei Unbekannten attackiert – Polizei sucht Zeugen

In Wendlingen ist ein 17-Jähriger am Dienstagabend von zwei unbekannten Männern angegriffen und verletzt worden. Die Bundespolizei sucht Zeugen.
Von Robert Korell
Weitere Artikel zu Städtebau Förderung Sanierung Leinfelden
 
 