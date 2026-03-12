Am Donnerstagvormittag kommt es auf der B27 zu einem Auffahrunfall. Ein Ford-Fahrer bemerkt das zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockt und fährt auf einen Transporter auf.

alp 12.03.2026 - 13:11 Uhr

Ein 41-jähriger Ford-Fahrer hat am Donnerstagvormittag auf der B27 bei Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann kurz nach 9 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor dem Zeppelintunnel bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. Der 41-Jährige fuhr daraufhin mit seinem Ford auf den Transporter eines 48-jährigen Mannes auf.