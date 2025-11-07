Weil immer weniger Geflüchtete nach Leinfelden-Echterdingen kommen, wird es auch weniger städtische Integrationshelfer geben. Ehrenamtliche springen in die Lücke.
Unter der Überschrift „Integration vor Ort – Stärkung kommunaler Strukturen“ fördert das Land Baden-Württemberg 34 Integrationsprojekte. Darunter ist auch ein Projekt des Vereins LE Kultur-Point. Es ist diesen Oktober an den Start gegangen und trägt den Namen Behördenlots*innen-Arbeitscoaching KP. Neun Ehrenamtliche helfen freitagnachmittags arbeitsuchenden Menschen, die beispielsweise aus Afghanistan, Syrien und Palästina kommen, beim Ausfüllen von Formularen. Sie wollen ihnen den Einstieg ins Berufsleben erleichtern, unterstützen die Arbeitssuchenden beim Erstellen von Lebensläufen, Bewerbungsschreiben und bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Der Verein mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen steht der Gülen-Bewegung nahe. Er hat vor allem türkische, aber auch deutsche Mitglieder und sich zum Ziel gesetzt, ein friedliches Zusammenleben zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen, Religionen und Nationen zu fördern.