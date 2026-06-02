 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Disney-Klassiker „Anastasia“ kommt als Musical nach Stetten

Leinfelden-Echterdingen Disney-Klassiker „Anastasia“ kommt als Musical nach Stetten

Leinfelden-Echterdingen: Disney-Klassiker „Anastasia“ kommt als Musical nach Stetten
1
Für das Musical „Anastasia“ beim Stettener Theater unter den Kuppeln werden auf der Bühne auch zwei ganz junge Darstellerinnen stehen: Elinor Fischer (12) (links) aus Waldenbuch (links) und Anni Happrich (11) aus Stetten. Beim Theater involviert sind auch ihre Mütter Sonja Fischer (außen links) und Kerstin Happrich. Foto: Caroline Holowiecki

Am 5. Juni feiert das Musical „Anastasia“ beim Stettener Theater unter den Kuppeln Premiere. Zwei junge Mädchen haben in dem Stück tragende Rollen.

Zum einen gibt es den Zeichentrickfilm von 1997, der laut Internetrecherche allein in Deutschland rund 860.000 Kinofans vor die Leinwände lockte und weltweit knapp 140 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Dann sind da etliche Theaterversionen des Stoffs und Bücher, die hierzu verfasst worden. 2018 feierte das Broadway-Musical in Stuttgart seine Premiere – und die neueste Adaption ist nun in Stetten zu sehen. Das Theater unter den Kuppeln zeigt das Musical „Anastasia“.

 

Im Zentrum stehen die Geschichte von Anastasia Nikolajewna Romanowa, der Tochter des letzten Zaren Nikolaus II, und die – mittlerweile durch DNA-Untersuchungen eindeutig widerlegte – Legende, dass die junge Großfürstin die Ermordung der gesamten Zarenfamilie im Jahr 1918 heimlich überlebt hat. „Zwischen Mythos und Wirklichkeit entsteht eine fesselnde Reise voller Hoffnung, Mut, Freundschaft und verzaubernder Momente“, h eißt es in der Ankündigung des Theaters. In Summe 18 Vorstellungen werden auf den Höhen von Stetten gezeigt. Die Premiere ist am 5. Juni, die letzte Show am 8. August. Karten sind über die Homepage des Theaters erhältlich.

Nervenaufreibende Aufgabe für die Mädchen aus Stetten und Waldenbuch

Auf der Bühne stehen werden auch zwei ganz junge Darstellerinnen: Anni Happrich (11) aus Stetten und Elinor Fischer (12) aus Waldenbuch. Die beiden Sechstklässlerinnen werden sich jeweils in der Rolle der jungen Anastasia abwechseln und so an mehreren Abenden vor bis zu 500 Zuschauerinnen und Zuschauern in mehreren Szenen schauspielern, tanzen und auch singen. Eine nervenaufreibende Aufgabe für so junge Mädchen, sollte man meinen, aber tatsächlich sind die zwei schon alte Hasen beim Theater unter den Kuppeln und können mehr als genug Erfahrung vorweisen. „Schon mit vier habe ich ein Dorfkind bei Pippi Langstrumpf gespielt“, sagt Anni Happrich, und ihre Freundin Elinor Fischer zählt ebenso mehrere Rollen auf, die sie in der Vergangenheit bereits übernommen hat. Ob sie auf der Bühne aufgeregt ist? „Nicht mehr“, sagt sie.

Beim Theater unter den Kuppeln gibt es immer wieder etwas Neues. Und diese Abwechslung kommt nicht nur beim Ensemble gut an. Der gemeinnützige Verein, gegründet in den 1960ern, lockt nach eigenen Angaben an die 25.000 zahlende Gäste pro Jahr mit seinen diversen Aufführungen an. Sämtliche Leistungen, vom Schauspiel über die Maske bis hin zur Technik und zur Bewirtung, werden rein ehrenamtlich gestemmt. Oft machen ganze Familien mit.

Ganze Familie macht beim Theater in Stetten mit

So ist das auch im Fall der kleinen Anastasias. Annis Mutter Kerstin Happrich (50) spielt im aktuellen Kinderstück „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ einen Hauptmann, Elinors Mama Sonja Fischer (48) ist dort in der Rolle der Frau Mahlzahn zu sehen. Bei den Fischers sind sogar alle sechs Familienmitglieder irgendwie ins Theater involviert. „Das ist ein richtig tolles Familienprojekt“, sagt Sonja Fischer. Angefangen habe alles durch den Ballettunterricht der Töchter beim Theater unter den Kuppeln, „damals wurden händeringend Mitspieler gesucht, so bin ich auch reingerutscht“. Heute will Sonja Fischer ihr Hobby nicht mehr missen. „Es ist eine ganz tolle Gemeinschaft“, betont sie.

Unsere Empfehlung für Sie

Leinfelden-Echterdingen: Schon fast ausverkauft: Jim Knopf auf der Stettener Freilichtbühne

Leinfelden-Echterdingen Schon fast ausverkauft: Jim Knopf auf der Stettener Freilichtbühne

Angebot für Familien: Das Theater unter den Kuppeln in Stetten zeigt Michael Endes Klassiker „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ in einer Theaterversion.

Geprobt wird für „Anastasia“ bereits seit Dezember. Jetzt, in der ganz heißen Phase, sind die Tage lang. „Wir sind deswegen nicht in den Urlaub gefahren“, sagt Sonja Fischer. „Es ist schon zeitintensiv“, sagt auch Kerstin Happrich, denn neben den Proben stünden zusätzlich Arbeitsdienste an, vom Bühnenbau bis zur Verpflegung des Teams. Vieles ist bei den Ehrenamtlichen auf Kante genäht. Die Bühne ist noch nicht fertig, das klappe erfahrungsgemäß erst kurz vor knapp.

Hinzu kommt, dass die beiden Mädchen derart theaterverrückt sind, dass sie neben ihren Rollen in „Anastasia“ auch noch kleinere Rollen bei „Jim Knopf“ übernommen haben. Alles verinnerlichen? Kein Problem. „Wenn es Spaß macht, lernt man schneller“, sagt Elinor Fischer. Ins Strudeln kommen die Mädchen selbst dann nicht, wenn Klassenkameraden im Publikum sitzen und winken. Nur wenn beim Kostümwechsel zwischen zwei Szenen etwas nicht wie am Schnürchen laufe, gehe mal der Puls hoch. „Das Kleid klemmt manchmal“, sagt Elinor Fischer. Ihre Mutter nickt. „Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, wie viel Action das hinter der Bühne ist.“

Weitere Themen

Bahnhof Esslingen: Video zeigt Regenstrom mitten durch das Bahnsteigdach

Bahnhof Esslingen Video zeigt Regenstrom mitten durch das Bahnsteigdach

Ein Unwetter ist am vergangenen Sonntag über Esslingen hinweggezogen. Am Bahnhof drückten die Wassermassen durch ein Bahnsteigdach. Ein Video zeigt die ungewöhnlichen Szenen.
Von Sebastian Xanke
Nach Festnahme von Jugendlichen: Esslinger Expertin: „Es braucht Grenzen für sexuell Übergriffige“

Nach Festnahme von Jugendlichen Esslinger Expertin: „Es braucht Grenzen für sexuell Übergriffige“

Vier Jugendliche sind kürzlich in Esslingen festgenommen worden, einer wegen des Verdachts auf schweren sexuellen Kindesmissbrauch. Nehmen solche Taten zu? Gespräch mit einer Expertin.
Von Greta Gramberg
Leinfelden-Echterdingen: Disney-Klassiker „Anastasia“ kommt als Musical nach Stetten

Leinfelden-Echterdingen Disney-Klassiker „Anastasia“ kommt als Musical nach Stetten

Am 5. Juni feiert das Musical „Anastasia“ beim Stettener Theater unter den Kuppeln Premiere. Zwei junge Mädchen haben in dem Stück tragende Rollen.
Von Caroline Holowiecki
Landgericht Stuttgart: Tödlicher Streit unter Nachbarn: Es ging wohl um Papiertaschentücher

Landgericht Stuttgart Tödlicher Streit unter Nachbarn: Es ging wohl um Papiertaschentücher

Zuerst waren sie befreundet. Doch dann kam es zu Zwistigkeiten. Zwei Nachbarn gerieten in Lenningen aneinander. Ein 82-Jähriger kam dadurch zu Tode. Der Prozess hat nun begonnen.
Von Simone Weiß
An Fronleichnam: Hier gibt es am Feiertag Blumenteppiche im Kreis Esslingen zu sehen

An Fronleichnam Hier gibt es am Feiertag Blumenteppiche im Kreis Esslingen zu sehen

An Fronleichnam wird es bunt im Kreis Esslingen. Anlässlich des Feiertags legen gleich mehrere Gemeinden Blumenteppiche aus Blüten und Materialien aus der Natur.
Von Lena Fux
Berufsstart im Kreis Esslingen: Deutlich weniger Ausbildungsstellen – wie stehen die Chancen für Jugendliche?

Berufsstart im Kreis Esslingen Deutlich weniger Ausbildungsstellen – wie stehen die Chancen für Jugendliche?

Unternehmen im Kreis Esslingen bilden laut Statistik weniger aus. Wie stehen die Chancen für Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen?
Von Greta Gramberg
Kreis Esslingen: Handwerksbetrieb sucht händeringend Azubi – und wird in Indien fündig

Kreis Esslingen Handwerksbetrieb sucht händeringend Azubi – und wird in Indien fündig

Zwei Jahre lang hat der Handwerksbetrieb Leonhardt vergeblich einen Auszubildenden gesucht. In Indien wurde der Hochdorfer Formenbauer fündig – und gibt den Anstoß für mehr.
Von Andreas Pflüger
Medizin im Kreis Esslingen: Ruiter Mediziner Vorreiter bei Behandlung von Herzrhythmusstörungen

Medizin im Kreis Esslingen Ruiter Mediziner Vorreiter bei Behandlung von Herzrhythmusstörungen

Gezielte Stromstöße gegen Vorhofflimmern: Die Medius Klinik in Ostfildern-Ruit setzt mit innovativen Operationsmethoden neue Maßstäbe. Wie Patienten davon profitieren.
Von Elke Hauptmann
Auf hoher See: „Krasse Erfahrungen“: Plochingerin erlebt die intensivsten Monate ihres Lebens

Auf hoher See „Krasse Erfahrungen“: Plochingerin erlebt die intensivsten Monate ihres Lebens

In schwierigen Situationen nicht aufzugeben, sondern dranzubleiben: Das ist absolut wichtig im Leben. Miriam Schmidgall hat es auf hoher See gelernt und trainiert.
Von Karin Ait Atmane
„Haus hat gewackelt“: Lauter Knall in der Nacht schreckt Esslinger auf – Was war das?

„Haus hat gewackelt“ Lauter Knall in der Nacht schreckt Esslinger auf – Was war das?

Über Esslingen war in der Nacht zum Montag ein lauter Knall zu hören, berichten Anwohner. Was war da los?
Von Elke Hauptmann
Weitere Artikel zu Anastasia Musical Stetten
 
 