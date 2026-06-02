Leinfelden-Echterdingen Disney-Klassiker „Anastasia“ kommt als Musical nach Stetten
Am 5. Juni feiert das Musical „Anastasia“ beim Stettener Theater unter den Kuppeln Premiere. Zwei junge Mädchen haben in dem Stück tragende Rollen.
Am 5. Juni feiert das Musical „Anastasia“ beim Stettener Theater unter den Kuppeln Premiere. Zwei junge Mädchen haben in dem Stück tragende Rollen.
Zum einen gibt es den Zeichentrickfilm von 1997, der laut Internetrecherche allein in Deutschland rund 860.000 Kinofans vor die Leinwände lockte und weltweit knapp 140 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Dann sind da etliche Theaterversionen des Stoffs und Bücher, die hierzu verfasst worden. 2018 feierte das Broadway-Musical in Stuttgart seine Premiere – und die neueste Adaption ist nun in Stetten zu sehen. Das Theater unter den Kuppeln zeigt das Musical „Anastasia“.