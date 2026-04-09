Leinfelden-Echterdingen Echterdinger Krautfest-Macher erhält die Bürgermedaille
Thomas Stierle war lange der wichtigste Mann für das Filderkrautfest. Auch dafür wird er im Sommer ausgezeichnet.
Thomas Stierle war lange der wichtigste Mann für das Filderkrautfest. Auch dafür wird er im Sommer ausgezeichnet.
Das Filderkrautfest lockt jeden Herbst aufs Neue 40 000 Menschen nach Leinfelden-Echterdingen. Der Kult um das grüne Gold der Filder zieht auch Thomas Stierle noch immer in seinen Bann. 13 Jahre lang war er Chef des Echterdinger Vereinsrings. Er koordinierte – neben seinem Beruf als Versicherungsmakler – 38 Mitgliedsvereine und verantwortete Deutschlands größte Krauthocketse im Stadtteil Echterdingen. „Am schönsten ist der Freitagabend“, sagt er. Das sei der Tag für die Einheimische. Am diesen Abend treffe man die meisten Bekannten. Die Läden haben geöffnet, es spiele eine tolle Band. Am Sonntag ist er dann mit seiner Familie, zu der mittlerweile drei erwachsene Kinder und sechs Enkelkinder gehören, auf dem Fest unterwegs.