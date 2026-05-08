Leinfelden-Echterdingen Elternkritik zu Kita-Plätzen: Stadt „vermittelt verzerrtes Bild“
Leinfelden-Echterdingen kann Familien auch dank neuer Kitas immer besser mit Betreuungsplätzen versorgen. Der neue Stadtelternrat hat dennoch viele Fragen.
Leinfelden-Echterdingen kann Familien auch dank neuer Kitas immer besser mit Betreuungsplätzen versorgen. Der neue Stadtelternrat hat dennoch viele Fragen.
Diesen Donnerstag ist das Element-i-Kinderhaus Farbenkreisel in Echterdingen auch offiziell an den Start gegangen. Dort werden aktuell 8 Jungs und 5 Mädchen betreut. Die Einrichtung des Trägernetzwerks Konzepte-e soll einmal Platz für 70 Mädchen und Jungen im Alter von einem Jahr bis sechs Jahren bieten. Bereits im Februar sind dort die ersten Schützlinge aufgenommen worden. Große Fenster lassen viel Licht in die hohen Räume. Die Kita setzt bei der Einrichtung und den Spielsachen auf natürliche Materialien wie Holz. Das Essen wird in der eigenen Küche täglich frisch zubereitet.