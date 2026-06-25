Leinfelden-Echterdingen Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Echterdingen
Nur einen Tag nach dem Großbrand an der Filderhalle, hat es in Leinfelden-Echterdingen erneut gebrannt – diesmal in Echterdingen.
Nur einen Tag nach dem Großbrand an der Filderhalle, hat es in Leinfelden-Echterdingen erneut gebrannt – diesmal in Echterdingen.
Nur einen Tag nach dem Großbrand an der Filderhalle, hat es in Leinfelden-Echterdingen erneut gebrannt: Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr um kurz vor 16 Uhr alarmiert, weil ein Dachstuhl eines Fachwerkhauses an der Kleinen Obergasse in Echterdingen in Flammen stand. Feuerwehrkräfte aus Leinfelden-Echterdingen, aus Esslingen und die Werksfeuerwehr des Flughafens waren im Einsatz. „Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen aller beteiligten Kräfte konnte eine Ausbreitung auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Die hohen Temperaturen haben den Einsatz zusätzlich erschwert“, sagt Einsatzleiter und Stadtkommandant Frank Luz. Insbesondere unter Atemschutz eingesetzte Feuerwehrangehörige mussten in kürzeren Intervallen ausgetauscht und intensiv mit Getränken versorgt werden.