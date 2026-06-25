Leinfelden-Echterdingen: Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Echterdingen

Nur einen Tag nach dem Großbrand an der Filderhalle, hat es in Leinfelden-Echterdingen erneut gebrannt: Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr um kurz vor 16 Uhr alarmiert, weil ein Dachstuhl eines Fachwerkhauses an der Kleinen Obergasse in Echterdingen in Flammen stand. Feuerwehrkräfte aus Leinfelden-Echterdingen, aus Esslingen und die Werksfeuerwehr des Flughafens waren im Einsatz. „Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen aller beteiligten Kräfte konnte eine Ausbreitung auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Die hohen Temperaturen haben den Einsatz zusätzlich erschwert“, sagt Einsatzleiter und Stadtkommandant Frank Luz. Insbesondere unter Atemschutz eingesetzte Feuerwehrangehörige mussten in kürzeren Intervallen ausgetauscht und intensiv mit Getränken versorgt werden.

Trotz der engen Bebauung in dieser Gasse gelang es den Einsatzkräften, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und vollständig zu löschen, teilt die Feuerwehr auf ihrem Presseportal mit. Um Glutnester gezielt löschen zu können, sei die Dachhaut mithilfe einer Drehleiter geöffnet worden. Eine 75-jährige Bewohnerin hat sich schon selbst ins Freie retten können, bevor die Feuerwehr eintraf. Sie blieb unverletzt. Auch andere Verletzte hat es laut Polizei nicht gegeben. Zur Beurteilung der Bausubstanz ist ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks hinzugezogen worden. Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und rund 80 ehrenamtlichen Einsatzkräften vor Ort. Das Deutsche Rote Kreuz unterstützte den Einsatz mit fünf Fahrzeugen. Auch das Technische Hilfswerk war eingebunden. Nach ersten Schätzungen der Polizei kam es zu einem Schaden von rund 375.000 Euro.