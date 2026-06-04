Ein Busfahrer konnte die Kollision mit einem Auto in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) gerade noch verhindern. Durch das abrupte Bremsen wurden jedoch Fahrgäste verletzt.

Petra Pauli 04.06.2026 - 13:27 Uhr

Bei einem Beinahe-Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto sind am Mittwochabend zwei Fahrgäste in Leinfelden-Echterdingen leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr. Nach Angaben der Polizei wollte eine 28-jährige Autofahrerin von der Marienstraße in die Martin-Luther-Straße abbiegen. Dabei erkannte sie den Linienbus, der Vorfahrt hatte, aber zu spät.