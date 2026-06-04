Ein Busfahrer konnte die Kollision mit einem Auto in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) gerade noch verhindern. Durch das abrupte Bremsen wurden jedoch Fahrgäste verletzt.

Reporter: Petra Pauli (pep)

Bei einem Beinahe-Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto sind am Mittwochabend zwei Fahrgäste in Leinfelden-Echterdingen leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr. Nach Angaben der Polizei wollte eine 28-jährige Autofahrerin von der Marienstraße in die Martin-Luther-Straße abbiegen. Dabei erkannte sie den Linienbus, der Vorfahrt hatte, aber zu spät.

 

Zwei Personen kommen vorsorglich in eine Klinik

Der 56-jährige Busfahrer und die Pkw-Lenkerin konnten durch Vollbremsungen zwar eine Kollision verhindern. Durch das abrupte Bremsmanöver wurden jedoch zwei Fahrgäste im Alter von 28 und 50 Jahren leicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten vorsorglich zur weiteren Behandlung in eine Klinik.