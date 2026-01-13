Leinfelden-Echterdingen Goldäckerbad öffnet wieder: Ab Montag gibt es wieder Schwimmunterricht
Wegen defekter Duschen ist das Goldäcker-Bad in Echterdingen derzeit geschlossen. Am Montag soll es wieder öffnen.
Die schlechte Nachricht gleich zu Jahresanfang: Das Goldäcker Bad in Echterdingen musste geschlossen werden und ist jetzt auch noch geschlossen. Und nun die gute Nachricht: Wenn alles gut läuft, wird es in der kommenden Woche wieder geöffnet. Das wird vor allem die Schüler freuen, denn dann gibt es wieder Schwimmunterricht.