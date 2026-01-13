Die schlechte Nachricht gleich zu Jahresanfang: Das Goldäcker Bad in Echterdingen musste geschlossen werden und ist jetzt auch noch geschlossen. Und nun die gute Nachricht: Wenn alles gut läuft, wird es in der kommenden Woche wieder geöffnet. Das wird vor allem die Schüler freuen, denn dann gibt es wieder Schwimmunterricht.

Der Grund für die Schließung: Die Duschen funktionierten nicht mehr. Und mit einer Routinereparatur war der Defekt offensichtlich nicht zu beheben. Ein Spezialist vom Werkskundendienst musste also her, doch über die Feiertage war da niemand zu erreichen. Erst am 7. Januar konnte diese Person ins Sportbad verpflichtet werden. Dieser entdeckte ein defektes Steuerungskabel, das dann auch wohl gleich bestellt wurde. Wenn dieses Kabel nun wie geplant eintrifft und komplikationslos eingebaut werden kann, dann kann ab der kommenden Woche wieder geschwommen werden im Goldäcker-Bad.

Im Goldäcker-Bad muss ein Kabel repariert werden

Der Stadtsprecher Thomas Krämer ist da zuversichtlich: „Das Bad wird von der kommenden Woche an wohl wieder betriebsbereit sein, je nachdem eben, welcher Aufwand noch bei diesem Kabeltausch entstehen könnte.“ Krämer weist noch darauf hin, dass solch ein Defekt im täglichen Betrieb schon mal passieren könne. Hier kommt halt noch erschwerend hinzu, dass das städtische Gartenbad bis ins nächste Jahr hinein noch nicht in Betrieb ist. Das ist jetzt eine große Baustelle. Andererseits: Wenn die Schließung in der Tat Anfang nächster Woche beendet ist, dann hat die meiste Zeit des Nicht-Schwimmen-Könnens in den Ferien stattgefunden.