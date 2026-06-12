Das Gründer- und Innovationszentrum in Leinfelden-Echterdingen wird erst im kommenden Jahr an den Start gehen. Der Vertrag mit Gebäudeeigentümer ist unterzeichnet.

Dass Gründen nicht ganz einfach ist, muss die Stadt Leinfelden-Echterdingen aktuell im Zusammenhang mit dem geplanten Gründer- und Innovationszentrum (GIZ) selbst feststellen. Auf der Internetseite der Stadt war zuletzt noch zu lesen, dass das seit Jahren in Aussicht gestellte GIZ Anfang 2026 in einem „bestehenden Gebäude im Gewerbegebiet Echterdingen-Nord“ an den Start gehen soll. Der Industriebau der Weitmann & Konrad Vermögensverwaltungs-GmbH in der Friedrich-List-Straße 20-24 sollte zu diesem Zweck zuvor umgebaut werden.

Umgebaut ist noch nichts und eröffnet hat das GIZ folgerichtig auch noch nicht. Letzteres soll nun, wie am Mittwochabend im Rahmen der zweiten sogenannten Start-up Night der Stadt im Skyland des Flughafen Stuttgart bekannt geworden ist, erst Anfang 2027 geschehen. Auch wird die Kommune nicht, wie ursprünglich geplant, das Gewerbegebäude für den Betrieb des GIZ anmieten, wie Oberbürgermeister Otto Ruppaner auf Nachfrage bestätigt. Offenbar sprachen demnach steuerliche Aspekte gegen eine Anmietung durch die Stadt.

In diesem Gebäude an der Friedrich-List-Straße in Echterdingen soll das künftige GIZ untergebracht werden. Foto: Torsten Schöll

„Der künftige Betreiber wird den Mietvertrag selbst mit der Weitmann & Konrad Vermögensverwaltungsgesellschaft abschließen“, sagte Ruppaner. Auch der geplante Umbau soll demnach durch den Gebäudeeigentümer erfolgen. Ein Vertrag darüber, dass das Objekt künftig als Standort des GIZ dienen wird, habe die Stadt mit dem Eigentümer am 22. Mai unterzeichnet.

In Leinfelden-Echterdingen: Betreuung von Start-ups auf 800 Quadratmetern

Parallel läuft die Suche nach einem Betreiber für das künftige, rund 800 Quadratmeter große Gründer- und Innovationszentrum. Ruppaner bestätigt, dass es hierfür bereits Interessenten gebe. Im Oktober soll demnach das europaweite Ausschreibungsverfahren hierfür abgeschlossen sein. Zu den Aufgaben des Betreibers sollen unter anderem die Akquise und Betreuung von Start-ups und Gründungsunternehmen, die Organisation von Veranstaltungen sowie die Koordination von Beratungsangeboten vor Ort gehören.

Die Verzögerung bei der Einrichtung des GIZ erklärt der Oberbürgermeister mit dem „komplexen Verfahren“. Das Gründerzentrum müsse „am Ende des Tages so gestaltet sein, dass es inhaltlich, rechtlich und finanziell trägt“, sagt Ruppaner. Diese Fragen galt es zunächst zu klären. Mit dem GIZ, das Start-ups neben der Beratung auch Labore, Werkstätten, Büros und Gemeinschaftsräume zur Verfügung stellen soll, will Leinfelden-Echterdingen unter anderem seinen Wirtschaftsstandort stärken.

Junge Unternehmer profitieren von erfahrenen Unternehmern aus Leinfelden-Echterdingen

Wie Ruppaner im Rahmen der Start-up Night in den Räumen des Flughafens betont, sollen junge Unternehmen im GIZ künftig von der Erfahrung der bestehenden Unternehmen in Leinfelden-Echterdingen profitieren: „Sie zusammenzubringen soll ein Ziel des Gründungs- und Innovationszentrums sein.“ An der zweiten von der Stadt veranstalteten Start-up Night nahmen rund 100 Interessierte teil, darunter Vertreter aus Wirtschaft sowie der Universitäten und Hochschulen.

Wir brauchen den Boost, Kapital in Start-ups zu stecken Daniel LudinVorstandsvorsitzender der Industrie- und Wirtschaftsvereinigung Leinfelden-Echterdingen

Daniel Ludin, Vorstandsvorsitzender der Industrie- und Wirtschaftsvereinigung Leinfelden-Echterdingen und Geschäftsführer der JW Froehlich Maschinenfabrik, rief im Rahmen der Veranstaltung potenzielle Investoren dazu auf, mutiger in junge Unternehmen zu investieren. „Wir brauchen auch in Deutschland und Baden-Württemberg den Boost, Kapital in Start-ups zu stecken“, betonte Ludin.

Im November 2024 wurde Leinfelden-Echterdingen als eine von 17 Kommunen in Baden-Württemberg vom Land mit dem Label „Gründungsfreundliche Kommune 2024/2025“ ausgezeichnet. Das Konzept für das künftige Gründerzentrum war dabei Teil der Bewerbung der Stadt für die Auszeichnung.