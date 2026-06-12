Das Gründer- und Innovationszentrum in Leinfelden-Echterdingen wird erst im kommenden Jahr an den Start gehen. Der Vertrag mit Gebäudeeigentümer ist unterzeichnet.
12.06.2026 - 14:00 Uhr
Dass Gründen nicht ganz einfach ist, muss die Stadt Leinfelden-Echterdingen aktuell im Zusammenhang mit dem geplanten Gründer- und Innovationszentrum (GIZ) selbst feststellen. Auf der Internetseite der Stadt war zuletzt noch zu lesen, dass das seit Jahren in Aussicht gestellte GIZ Anfang 2026 in einem „bestehenden Gebäude im Gewerbegebiet Echterdingen-Nord“ an den Start gehen soll. Der Industriebau der Weitmann & Konrad Vermögensverwaltungs-GmbH in der Friedrich-List-Straße 20-24 sollte zu diesem Zweck zuvor umgebaut werden.