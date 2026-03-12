Die Ausstellung „Echt.entfremdet“ wird deutschlandweit nachgefragt. Der Arbeitskreis Prostitution hat sie ins Leinfelder Haus geholt. Als Auftakt zu seiner neuen Veranstaltungsreihe.
Auf den ersten Blick hat die Ausstellung nichts Schweres oder Bedrückendes. Die Frauen auf Daniela Helfrichs Bildern wirken fröhlich, sie lachen. Die bunten Farben der Künstlerin unterstreichen diesen Eindruck, der zunächst gewollt ist: Denn die Schau „Echt.entfremdet“ will Menschen, die in der Prostitution arbeiten in den Blick nehmen, von ihren Beweggründen und Sehnsüchten erzählen. „Es ist kein normaler Beruf, die Frauen aber, die dieser Tätigkeit nachgehen, sind normale Menschen. Sie sind oft Mütter, sie haben Familie“, sagt Silvia Vintila, Mitarbeiterin der Beratungsstelle Rahab des Kreisdiakonieverbandes im Landkreis Esslingen. „Das Milieu ist nicht schön, aber die Frauen sind es. Ihnen wollten wir eine Stimme geben.“