Leinfelden-Echterdingen: Heftige Kritik an Plänen der Stadt - „echter Schlag ins Gesicht“

Von Juli 2027 an könnte zusätzlich zur Kasse gebeten werden, wer in der Messe-, und Flughafenstadt Leinfelden-Echterdingen übernachtet. Die finanziell angeschlagene Kommune überlegt, eine Übernachtungssteuer einzuführen. Pro Besucher und pro Nacht sollen dann vier Euro – und damit ein Euro mehr als in Stuttgart – fällig werden. Die Gäste würden die Steuer vor Ort bezahlen. Hoteliers, Betreiber von Airbnbs und Frühstückspensionen müssten das Geld für die Stadt einsammeln.

Kritik kommt nun vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Baden-Württemberg. „Wir bedauern sehr, dass Sie diese ungerechte, einseitig belastende Steuer einführen möchten und treten ganz klar einem solchen Ansinnen entgegen“, heißt es in einem fünfseitigem Schreiben, das Joachim Schönborn, der Vize-Hauptgeschäftsführer Dehoga Baden-Württemberg und Heike Gehrung-Kauderer, die Vorsitzende der Kreisstelle Esslingen, an Oberbürgermeister Otto Ruppaner und die Gemeinderatsfraktionen geschickt haben. Das erklärte Ziel: Die Verantwortlichen der Stadt zu überzeugen, dass es bessere Ideen gibt, den städtischen Haushalt zu stärken, als eine Übernachtungssteuer einzuführen.

Bettenauslastung in Leinfelden-Echterdingen liegt bei knapp 40 Prozent

„Eine kommunale Sondersteuer, die ausschließlich zu Lasten unserer Branche gehen soll, lehnen wir ausdrücklich ab“, schreiben sie. Denn das Beherbergungsgewerbe sei „ein Wirtschaftsbereich, welcher ohnehin schon besonders mit den Kostenexplosionen der letzten Jahre zu kämpfen hat“. Sie geben zu bedenken, dass die Bettenauslastung der Betriebe in Leinfelden-Echterdingen laut statistischen Angaben bei 39,3 Prozent liege. Die Hotels und Pensionen könnten also rund 60 Prozent ihrer Kapazitäten nicht nutzen, diese Betten blieben leer. Zusätzliche Kosten seien daher ein echter Schlag ins Gesicht.

Übernachtungsgäste würden durch diese Steuer zusätzlich belastet und so abgeschreckt. Gleichzeitig werde die touristische Infrastruktur so nicht gestärkt. Denn die Steuer sei nicht zweckgebunden, fließe vielmehr in den allgemeinen Haushaltstopf. Schönborn und Gehrung-Kauderer kritisieren den zusätzlichen Aufwand, den die Beherbergungsbetriebe dadurch haben werden. Dies stehe dem allseits geforderten Bürokratieabbau konträr entgegen. Um für die Stadt die Übernachtungssteuer einzusammeln, falle mehr Arbeitszeit an, was zu zusätzlichen Personal- und Verwaltungskosten führen werde.

Diese Steuer würde die Beherbergungsbetriebe zu Preiserhöhungen zwingen, die sich insbesondere im preissensiblen Firmen- und Tagungsgeschäft negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken würde. Vier Euro pro Nacht und Besucher bezeichnen die Verfasser des Briefes als „völlig überzogen“. Es sei davon auszugehen, dass in Leinfelden-Echterdingen Geschäftsreisende die Mehrheit der Hotelgäste ausmachten. „Diese buchen Kontingente. Gerade die Industriekunden sind da sehr preissensibel. Für die Hotels in Leinfelden-Echterdingen ist es unmöglich, dass sie die vier Euro Bettensteuer hier einfach weitergeben“, erklärt Natalie Butz, Sprecherin Dehoga Baden-Württemberg gegenüber unserer Zeitung.