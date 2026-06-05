Leinfelden-Echterdingen Heftige Kritik an Plänen der Stadt - „echter Schlag ins Gesicht“
Leinfelden-Echterdingen überlegt, eine Übernachtungssteuer einzuführen. Daran gibt es heftige Kritik. Wie viel müssten Gäste künftig zahlen?
Leinfelden-Echterdingen überlegt, eine Übernachtungssteuer einzuführen. Daran gibt es heftige Kritik. Wie viel müssten Gäste künftig zahlen?
Von Juli 2027 an könnte zusätzlich zur Kasse gebeten werden, wer in der Messe-, und Flughafenstadt Leinfelden-Echterdingen übernachtet. Die finanziell angeschlagene Kommune überlegt, eine Übernachtungssteuer einzuführen. Pro Besucher und pro Nacht sollen dann vier Euro – und damit ein Euro mehr als in Stuttgart – fällig werden. Die Gäste würden die Steuer vor Ort bezahlen. Hoteliers, Betreiber von Airbnbs und Frühstückspensionen müssten das Geld für die Stadt einsammeln.