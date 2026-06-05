 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Heftige Kritik an Plänen der Stadt - „echter Schlag ins Gesicht“

Leinfelden-Echterdingen Heftige Kritik an Plänen der Stadt - „echter Schlag ins Gesicht“

, aktualisiert am 05.06.2026 - 11:52 Uhr
Leinfelden-Echterdingen: Heftige Kritik an Plänen der Stadt - „echter Schlag ins Gesicht“
1
Werden Hotelgäste in Leinfelden-Echterdingen bald zusätzlich belastet? Foto: Natalie Kanter

Leinfelden-Echterdingen überlegt, eine Übernachtungssteuer einzuführen. Daran gibt es heftige Kritik. Wie viel müssten Gäste künftig zahlen?

Filderzeitung: Natalie Kanter (nak)

Von Juli 2027 an könnte zusätzlich zur Kasse gebeten werden, wer in der Messe-, und Flughafenstadt Leinfelden-Echterdingen übernachtet. Die finanziell angeschlagene Kommune überlegt, eine Übernachtungssteuer einzuführen. Pro Besucher und pro Nacht sollen dann vier Euro – und damit ein Euro mehr als in Stuttgart – fällig werden. Die Gäste würden die Steuer vor Ort bezahlen. Hoteliers, Betreiber von Airbnbs und Frühstückspensionen müssten das Geld für die Stadt einsammeln.

 

Kritik kommt nun vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Baden-Württemberg. „Wir bedauern sehr, dass Sie diese ungerechte, einseitig belastende Steuer einführen möchten und treten ganz klar einem solchen Ansinnen entgegen“, heißt es in einem fünfseitigem Schreiben, das Joachim Schönborn, der Vize-Hauptgeschäftsführer Dehoga Baden-Württemberg und Heike Gehrung-Kauderer, die Vorsitzende der Kreisstelle Esslingen, an Oberbürgermeister Otto Ruppaner und die Gemeinderatsfraktionen geschickt haben. Das erklärte Ziel: Die Verantwortlichen der Stadt zu überzeugen, dass es bessere Ideen gibt, den städtischen Haushalt zu stärken, als eine Übernachtungssteuer einzuführen.

Bettenauslastung in Leinfelden-Echterdingen liegt bei knapp 40 Prozent

„Eine kommunale Sondersteuer, die ausschließlich zu Lasten unserer Branche gehen soll, lehnen wir ausdrücklich ab“, schreiben sie. Denn das Beherbergungsgewerbe sei „ein Wirtschaftsbereich, welcher ohnehin schon besonders mit den Kostenexplosionen der letzten Jahre zu kämpfen hat“. Sie geben zu bedenken, dass die Bettenauslastung der Betriebe in Leinfelden-Echterdingen laut statistischen Angaben bei 39,3 Prozent liege. Die Hotels und Pensionen könnten also rund 60 Prozent ihrer Kapazitäten nicht nutzen, diese Betten blieben leer. Zusätzliche Kosten seien daher ein echter Schlag ins Gesicht.

Übernachtungsgäste würden durch diese Steuer zusätzlich belastet und so abgeschreckt. Gleichzeitig werde die touristische Infrastruktur so nicht gestärkt. Denn die Steuer sei nicht zweckgebunden, fließe vielmehr in den allgemeinen Haushaltstopf. Schönborn und Gehrung-Kauderer kritisieren den zusätzlichen Aufwand, den die Beherbergungsbetriebe dadurch haben werden. Dies stehe dem allseits geforderten Bürokratieabbau konträr entgegen. Um für die Stadt die Übernachtungssteuer einzusammeln, falle mehr Arbeitszeit an, was zu zusätzlichen Personal- und Verwaltungskosten führen werde.

Unsere Empfehlung für Sie

Neue Abgabe: Stuttgart führt Übernachtungssteuer ein – Millionenerträge für die Stadt

Neue Abgabe Stuttgart führt Übernachtungssteuer ein – Millionenerträge für die Stadt

Künftig fällt in Stuttgart für jede Übernachtung eine Steuer. Sie soll Millionenbeträge in die klammen Stadtkassen spülen. Der Dehoga sieht die Entscheidung allerdings kritisch.

Diese Steuer würde die Beherbergungsbetriebe zu Preiserhöhungen zwingen, die sich insbesondere im preissensiblen Firmen- und Tagungsgeschäft negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken würde. Vier Euro pro Nacht und Besucher bezeichnen die Verfasser des Briefes als „völlig überzogen“. Es sei davon auszugehen, dass in Leinfelden-Echterdingen Geschäftsreisende die Mehrheit der Hotelgäste ausmachten. „Diese buchen Kontingente. Gerade die Industriekunden sind da sehr preissensibel. Für die Hotels in Leinfelden-Echterdingen ist es unmöglich, dass sie die vier Euro Bettensteuer hier einfach weitergeben“, erklärt Natalie Butz, Sprecherin Dehoga Baden-Württemberg gegenüber unserer Zeitung.

Weitere Themen

Leinfelden-Echterdingen: Heftige Kritik an Plänen der Stadt - „echter Schlag ins Gesicht“

Leinfelden-Echterdingen Heftige Kritik an Plänen der Stadt - „echter Schlag ins Gesicht“

Leinfelden-Echterdingen überlegt, eine Übernachtungssteuer einzuführen. Daran gibt es heftige Kritik. Wie viel müssten Gäste künftig zahlen?
Von Natalie Kanter
Verabredung zum Mord in Esslingen?: Erst Freilassung, dann wieder Festnahme: Weiterer Jugendlicher in Haft

Verabredung zum Mord in Esslingen? Erst Freilassung, dann wieder Festnahme: Weiterer Jugendlicher in Haft

Nach einer aufsehenerregenden Festnahme von Jugendlichen in Esslingen ist ein weiterer 15-Jähriger in Haft. Er steht im Verdacht, an der Planung eines Mordes beteiligt gewesen zu sein.
Von Greta Gramberg
Neuhausen: Diese Familienfirma sorgt bei den Flammenden Sternen für Sicherheit

Neuhausen Diese Familienfirma sorgt bei den Flammenden Sternen für Sicherheit

Das Unternehmen F.A.M Sicherheit stellt Security für große Events nicht nur auf den Fildern. In Jugendhaus Neuhausen fingen die Brüder Fadi Naim und Ali Kalout an.
Von Elisabeth Maier
Promotion an Hochschule: Ein Doktor made in Esslingen: Genauso gut wie an der Universität?

Promotion an Hochschule Ein Doktor made in Esslingen: Genauso gut wie an der Universität?

Ein Doktortitel kann Namen ausschmücken. Lange Zeit konnte er nur an Universitäten erworben werden. Nun geht es auch an Hochschulen.
Von Simone Weiß
Rauchverbot ausgebaut: Die neuen Regeln für Raucherinnen und Raucher gelten auch in Wernau

Rauchverbot ausgebaut Die neuen Regeln für Raucherinnen und Raucher gelten auch in Wernau

Das neue Nichtrauchschutzgesetz gilt überall. So hat beispielsweise auch die Stadt Wernau die verschärften Regelungen umgesetzt.
Von Andreas Pflüger
Unfall in Esslingen: Autofahrer übersieht Fußgängerin - Frau schwer verletzt

Unfall in Esslingen Autofahrer übersieht Fußgängerin - Frau schwer verletzt

Beim Ausfahren aus einer Hofeinfahrt hat ein Autofahrer in Esslingen eine Passantin erfasst.
Von Petra Pauli
Veranstaltungen im Kreis Esslingen: Street Food und Erdbeerfest locken am Wochenende

Veranstaltungen im Kreis Esslingen Street Food und Erdbeerfest locken am Wochenende

Street Food, Elektrobeats, Kunst und lebendige Geschichte: Im Kreis Esslingen locken am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen.
Von Greta Gramberg
Aktion Stadtradeln startet: Rauf aufs Rad: 28 Kommunen im Kreis Esslingen sammeln wieder Kilometer

Aktion Stadtradeln startet Rauf aufs Rad: 28 Kommunen im Kreis Esslingen sammeln wieder Kilometer

Am 13. Juni startet im Landkreis Esslingen der Wettbewerb Stadtradeln. Jeder kann sich dabei für ein gutes Ziel abstrampeln. Wird der Rekord des Vorjahres geknackt?
Von Elke Hauptmann
Flughafen Stuttgart: 6 Erlebnisse rund um den Flughafen – spannende Ausflüge für Familien

Flughafen Stuttgart 6 Erlebnisse rund um den Flughafen – spannende Ausflüge für Familien

Das Fliegen fasziniert Generationen. Rund um den Stuttgarter Flughafen gibt es nicht nur Flugzeuge zu sehen. Sechs Erlebnistouren nicht nur für Luftfahrt-Fans.
Von Elisabeth Maier
Event in Nürtingen: Elektro-Beats vom Nachmittag bis in die Morgenstunden

Event in Nürtingen Elektro-Beats vom Nachmittag bis in die Morgenstunden

Open-Air und Club, Tag und Nacht, melodische Beats und Hardtechno: Die Night Rebelz, zwei Frauen aus dem Raum Nürtingen, bringen ein neues Elektro-Event zum Club Kuckucksei.
Von Greta Gramberg
Weitere Artikel zu kritik Leinfelden-Echterdingen
 
 