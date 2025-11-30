Vier Jugendliche brechen in eine Schule in Leinfelden-Echterdingen ein – und werden von der Polizei ertappt. Diese nimmt die Jugendlichen fest.

Annika Mayer 30.11.2025 - 12:22 Uhr

Die Polizei hat am Samstagabend vier Jugendliche in Leinfelden-Echterdingen festgenommen, die offenbar in ein Schulgebäude in der Stuttgarter Straße eingebrochen sind. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wohl gegen 20 Uhr eine Scheibe des Schulgebäudes ein und betraten so die Büroräumlichkeiten.