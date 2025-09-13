Leinfelden-Echterdingen soll lebenswerter für Jugendliche werden – nur wie? Hier kommt die neue Taskforce zum Einsatz, in der die Jugendlichen sich für neue Projekte einsetzen.
Wer auch immer es ist, der behauptet hat, die Jugendlichen von heute würden sich für nichts interessieren und sich nicht engagieren – von diesen Jugendlichen kann er definitiv nicht sprechen. Sie sind zwischen 15 und 18 Jahre alt, und sie haben sehr genaue Vorstellungen davon, was sich in ihrer Stadt – Leinfelden-Echterdingen – ändern müsste, um lebenswerter für Heranwachsende zu sein. Und sie haben nicht nur Vorstellungen, sie bringen diese auch ein und wollen an der Umsetzung beteiligt werden. Darum sind sie Teil einer Taskforce aus dem Stadtjugendring, die immer dann zum Einsatz kommen soll, wenn es um Projekte für Jugendliche in der Kommune geht. Zunächst sind das die Projekte, die aus der Jugendbeteiligungsreihe „Wir wollen reden“ entstanden sind, zukünftig soll dies aber auch alles andere sein, was die Jugendlichen in Leinfelden-Echterdingen bewegt.