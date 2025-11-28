Die 28-Jährige Lara Moltenbrey will die CDU-Fraktion in Leinfelden-Echterdingen verlassen. Stadträtin will sie dennoch bleiben.
Lara Moltenbrey gehört zu den wenig jungen Frauen, die seit Juni 2024 in der Kommunalpolitik von Leinfelden-Echterdingen mitwirken. „Eine Aufgabe, die ich mit viel Freude und großem Respekt vor dem Mandat ausübe“, sagt die 28-Jährige. Und: „Meine Überzeugung ist es, dass Meinungsvielfalt und politischer Diskurs die besten Entscheidungen hervorbringen.“ Die Ärztin und Mutter eines mittlerweile 16 Monate alten Sohnes erhielt über die Liste der CDU ihr Mandat und war seitdem Teil der CDU-Fraktion. Sie hatte sich unter anderem gemeinsam mit anderen jungen Leuten aus dem Gremium dafür eingesetzt, dass das politische Ehrenamt besser mit Beruf und Familie vereinbar ist.