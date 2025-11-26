Seit zwei Jahren gibt es die LE-Card: Die digitale Kundenkarte gilt nur in Leinfelden-Echterdingen. Das Zahlungsmittel findet zu wenig Akzeptanz, bemängeln Kritiker.
Steht die LE-Card schon wieder auf der Kippe? Die digitale Kundenkarte war Ende November 2023 – und damit vor genau zwei Jahren – in Leinfelden-Echterdingen an den Start gegangen, damit die Einzelhändler schon zum Weihnachtsgeschäft davon profitieren können. Die Jahre zuvor waren für die Gewerbetreibenden alles andere als einfach gewesen: Die Pandemie, der Nachfolger- und Fachkräftemangel und der Zuspruch, den der Onlinehandel noch immer erfährt, hatten den Ladeninhabern auch in Leinfelden-Echterdingen zu schaffen gemacht. Die Marketingmaßnahme sollte deren Geschäft ankurbeln und die Kaufkraft im Ort halten.