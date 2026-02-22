Fahndung in Leinfelden-Echterdingen bleibt erfolglos

Der 17-Jährige rannte den flüchtenden Tätern noch kurzzeitig hinterher, brach dann aber die Verfolgung ab. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach den laut Beschreibung etwa 1,80 Meter großen, schwarz gekleideten und mit Sturmhauben maskierten Tätern verlief ohne Erfolg. Der Rettungsdienst brachte das ältere der beiden Angriffsopfer in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Unbekannten und zum Motiv des Angriffs hat das Polizeirevier Filderstadt übernommen.