Ulf-Henning Elsässer unterstützt die Bürgerstiftung Leinfelden-Echterdingen regelmäßig mit großzügigen Spenden. Warum der Geschäftsmann jetzt darüber sprechen will.
Christkind oder Weihnachtsmann: Dass an Heilig Abend auch in Familien mit wenig Einkommen Geschenke unterm Weihnachtsbaum liegen, ist in Leinfelden-Echterdingen nicht nur den himmlischen Gabenbringern zu verdanken. Hier hat auch die Bürgerstiftung die Hände ins Spiel, die in Kooperation mit der Kreissparkasse, dem Amt für soziale Dienste und einer großen Firma Mädchen und Jungen aus bedürftigen Familien eine Freude bereiten möchte. Die Aktion gibt es schon viele Jahre. 400 Wunschsterne hingen bis Anfang Dezember auch in diesem Jahr wieder an den in Bankfilialen aufgestellten Weihnachtsbäumen. Menschen mit Herz haben die Sterne gepflückt und die Wünsche erfüllt.