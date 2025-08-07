Gute Stadtplanung braucht viel Zeit, weiß die Landesbauministerin Nicole Razavi. Auf ihrer Sommertour macht sie Halt in Leinfelden-Echterdingen.
07.08.2025 - 18:00 Uhr
Seit mehr als 20 Jahren ist Leinfelden-Echterdingen in diversen Förderprogrammen des Landes in Sachen Städtebau dabei. Damit gehört sie zu den Kommunen, die am längsten mit dabei sind. Eine ziemlich lange Zeit also. Das finden sowohl Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen als auch Oberbürgermeister Otto Ruppaner.