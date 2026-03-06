Leinfelden-Echterdingen Mit dem Rider zwei Mal zum Mond und zurück
Das flexible Busangebot VVS Rider wird in Leinfelden-Echterdingen gut angenommen. Das Fahrzeug ist ausgelastet.
Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) hat sein Leistungsangebot zusammengezählt, das er mit seinem VVS-Rider-Busangebot seit Mai 2023 erbracht hat: Auf stolze 1,5 Millionen Kilometer ist man da gekommen bei insgesamt 150.000 Fahrten. Das entspricht der Entfernung zwei Mal zum Mond und zurück zur Erde.