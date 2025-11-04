Menschen aus Leinfelden-Echterdingen haben ihrer Stadtbücherei 167 Bücher gespendet. Und damit so viele, wie noch nie.
04.11.2025 - 13:00 Uhr
155 Menschen hatten im vergangenen Jahr mitgemacht, jetzt haben Literaturbegeisterte und andere Freunde der städtischen Büchereien sogar 167 Bücher im Wert von 2825 Euro gespendet. Damit kann der Förderverein der Stadtbücherei Leinfelden-Echterdingen ein neues Rekordergebnis verkünden. Zum 21. Mal hatte der Förderverein diesen Oktober wieder dazu aufgerufen, den Büchereien der Stadt Bücher zu kaufen. „Wir freuen uns sehr über den großen Rückhalt, den die Büchereien in der Bevölkerung unserer Stadt genießen,“ sagt Uwe Janssen, der Vorsitzende des Fördervereins dazu.