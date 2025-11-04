Menschen aus Leinfelden-Echterdingen haben ihrer Stadtbücherei 167 Bücher gespendet. Und damit so viele, wie noch nie.

155 Menschen hatten im vergangenen Jahr mitgemacht, jetzt haben Literaturbegeisterte und andere Freunde der städtischen Büchereien sogar 167 Bücher im Wert von 2825 Euro gespendet. Damit kann der Förderverein der Stadtbücherei Leinfelden-Echterdingen ein neues Rekordergebnis verkünden. Zum 21. Mal hatte der Förderverein diesen Oktober wieder dazu aufgerufen, den Büchereien der Stadt Bücher zu kaufen. „Wir freuen uns sehr über den großen Rückhalt, den die Büchereien in der Bevölkerung unserer Stadt genießen,“ sagt Uwe Janssen, der Vorsitzende des Fördervereins dazu.

Diese Unterstützung entlasse die Stadtverwaltung und den Gemeinderat allerdings nicht aus der Verantwortung, weiterhin für eine angemessene Finanzierung der für die Bildung aller Altersgruppen so wichtigen Büchereien zu sorgen“, betont er.

Der Förderverein sucht derweil Menschen, welche die ehrenamtlich betriebenen Büchereien in den Stadtteilen Musberg und Stetten unterstützen wollen. Freiwilliges Engagement in und für Büchereien sei eine schöne, erfüllende Tätigkeit, der in Deutschland fast 49 000 Menschen nachgehen, betont Janssen.

Der Förderverein Stadtbücherei Leinfelden-Echterdingen ist einer von 570 Freundeskreisen oder Fördervereinen von Bibliotheken in Deutschland und betreibt die beiden Büchereien ehrenamtlich seit 2005. Der Vorstand freue sich über jedes neue Mitglied, das zur Unterstützung der Büchereien in Leinfelden-Echterdingen beitrage.