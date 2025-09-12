Timo Lang hat 2001 an dieser Schule das Abi gemacht. Jetzt leitet der 43-Jährige das Echterdinger Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium. Was hat er sich vorgenommen?
12.09.2025 - 08:00 Uhr
Timo Lang hat Freude am Knobeln, liebt es Muster und Strukturen in Aufgaben zu erkennen, Dinge zu beweisen. Seine Begeisterung für die Mathematik wollte er teilen und weitergeben. Deshalb ist er Mathelehrer geworden. Dass es ihm liegt, anderen etwas beizubringen, hatte er schon als Schüler gemerkt. „Ich habe immer Nachhilfe gegeben“, sagt er. Während seines Lehramtsstudiums in Tübingen hat er Ferienkurse und Übungsgruppen geleitet.