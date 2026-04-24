Leinfelden-Echterdingen: Neues Bürogebäude für Daimler Truck

Daimler Truck sucht weitere Büroflächen nahe seinem Hauptsitz im Norden von Leinfelden. Die Suche ist umso dringender, nachdem sich die Pläne für einen Neubau im Gebiet Rötlesäcker nicht so schnell wie erhofft verwirklichen ließen. Bis zu 800 Mitarbeiter könnten in dem aktuell leer stehenden Bürogebäude Gate Eleven am Fasanenweg 11 einmal an Open-Space-Arbeitsplätzen arbeiten.

Am Dienstag gab der Technische Ausschuss vorberatend für den Gemeinderat grünes Licht. Konkret ging es um den Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans.

Gebaut wurde das große Bürogebäude im Jahr 1992. Nun soll es modernisiert, energetisch saniert und aufgestockt werden. Die Grundstücksfläche umfasst mehr als 5000 Quadratmeter. Der Rohbau soll bis zum vierten Obergeschoss erhalten bleiben. Das fünfte Stockwerk soll zurückgebaut und anschließend zwei neue Stockwerke neu gebaut werden, sodass das Haus am Ende über dem Erdgeschoss sechs weitere Obergeschosse hat. Stadtverwaltung und Gemeinderat begrüßen die Pläne. „Durch die Baumaßnahmen kann nicht nur die Stadt von einer attraktiven Innenentwicklung profitieren, sondern auch das Gewerbequartier durch den wertvollen Impuls und die allgemeine Aufwertung des Erscheinungsbildes“, heißt es in einem Schreiben der Stadt.

Gelobt wird ferner die Verkehrsanbindung. Die Auffahrt zur Autobahn ist nicht weit. Es gibt außerdem die U-Bahn-Haltestelle „Leinfelden Frank“, die in wenigen Gehminuten erreichbar ist. Ebenso fußläufig sind die weiteren Gebäude von Daimler Truck in dem Areal zu erreichen. Auch der Flughafen dürfte für das Unternehmen ein Pluspunkt des Standortes sein. Und der Fernbahnhof soll bald den Betrieb aufnehmen, was die Anbindung von Daimler Truck weiter verbessern würde.

Weil sich Dichtewerte bei Daimler Truck geändert hatten, war eine erneute öffentliche Auslegung der Pläne notwendig geworden. Mit dem Umzug in ein bestehendes Gebäude setzt Daimer Truck seinen bisherigen Weg im Norden von Leinfelden fort. Neben dem Neubau am Fasanenweg ist das Unternehmen an weiteren Gebäuden im Norden von Leinfelden ansässig. Hintergrund der Konzentration der Unternehmenszentrale ist, dass Daimler Truck andere Standorte in Stuttgart bei der Zentrale in Leinfelden-Echterdingen versammeln möchte.