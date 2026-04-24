Leinfelden-Echterdingen Neues Bürogebäude für Daimler Truck
Daimler Truck möchte seine Zentrale im Norden von Leinfelden ausbauen. Gate Eleven: ein aktuell leer stehendes Bürogebäude am Fasanenweg 11 soll dafür saniert und aufgestockt werden.
Daimler Truck möchte seine Zentrale im Norden von Leinfelden ausbauen. Gate Eleven: ein aktuell leer stehendes Bürogebäude am Fasanenweg 11 soll dafür saniert und aufgestockt werden.
Daimler Truck sucht weitere Büroflächen nahe seinem Hauptsitz im Norden von Leinfelden. Die Suche ist umso dringender, nachdem sich die Pläne für einen Neubau im Gebiet Rötlesäcker nicht so schnell wie erhofft verwirklichen ließen. Bis zu 800 Mitarbeiter könnten in dem aktuell leer stehenden Bürogebäude Gate Eleven am Fasanenweg 11 einmal an Open-Space-Arbeitsplätzen arbeiten.