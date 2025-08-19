Der Bonus-Markt in Stetten (Kreis Esslingen) braucht mehr Kundschaft nach seiner Neugestaltung. Dafür hat sich Oberbürgermeister Ruppaner in einer Werbeaktion an die Kasse gestellt.
Was macht ein Oberbürgermeister an einem Samstag vormittag? Er macht die Besorgungen für seine Familie mit Blick aufs Wochenende. Otto Ruppaner, Oberbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen, hat sich am Samstag nicht nur mit Lebensmittel eingedeckt, er hat sich dazu auch gleich an die Kasse gestellt. Allerdings nicht, um ein paar Euro zu verdienen als Aushilfskraft, sondern um Werbung zu machen für einen Besuch des Bonus-Markts in Stetten, einem Stadtteil von Leinfelden-Echterdingen. Der Bonus-Markt gehört zu einer Kette von Lebensmittelgeschäften, der gemeinnützige Ziele verfolgt.