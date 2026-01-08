Leinfelden-Echterdingen Optimismus entsteht nicht, „indem man Probleme kleinredet“
Obwohl Leinfelden-Echterdingen sparen muss, wird die Stadt an wichtigen Stellen vorankommen, sagt Rathauschef Otto Ruppaner mit Blick ins neue Jahr.
Obwohl Leinfelden-Echterdingen sparen muss, wird die Stadt an wichtigen Stellen vorankommen, sagt Rathauschef Otto Ruppaner mit Blick ins neue Jahr.
Der einst reichen Stadt Leinfelden-Echterdingen geht – wie vielen Kommunen – das Geld aus. Um zu sparen, hat sie kurz vor Weihnachten ein erstes Maßnahmenpaket beschlossen. Im Mai wird die nächste Streichrunde folgen. Wie es Oberbürgermeister Otto Ruppaner gelingt, optimistisch zu bleiben und worauf sich die Menschen in Leinfelden-Echterdingen verlassen können, verrät er in diesem Interview.