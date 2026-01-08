Leinfelden-Echterdingen: Optimismus entsteht nicht, „indem man Probleme kleinredet“

Der einst reichen Stadt Leinfelden-Echterdingen geht – wie vielen Kommunen – das Geld aus. Um zu sparen, hat sie kurz vor Weihnachten ein erstes Maßnahmenpaket beschlossen. Im Mai wird die nächste Streichrunde folgen. Wie es Oberbürgermeister Otto Ruppaner gelingt, optimistisch zu bleiben und worauf sich die Menschen in Leinfelden-Echterdingen verlassen können, verrät er in diesem Interview.

Herr Ruppaner, wie gehen Sie persönlich in ein Krisenjahr mit schwachen Finanzen?

Ich gehe mit einer gewissen Ernsthaftigkeit in dieses Jahr und ohne Illusionen. Die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands bereitet mir Sorgen. Unsere Region hängt stark an der Automobilbranche. Gleichzeitig ist Leinfelden-Echterdingen vergleichsweise widerstandsfähig. Wir haben einen breiten Branchenmix mit vielen Mittelständlern und Dienstleistungen, sind nicht von einem großen Akteur abhängig. Das gibt Stabilität. Aber es entbindet uns nicht davon, genau hinzuschauen, was wir uns künftig leisten können und was nicht. Wir haben ein erstes Sparpaket von rund 45 Millionen Euro beschlossen. Es umfasst die Streckung oder Streichung von Investitionen, den Verkauf von Liegenschaften und Einschnitte bei einzelnen Dienstleistungen. Im Mai folgt die nächste Runde. Dann schauen wir uns Aufgaben und Leistungen der Stadt noch einmal grundsätzlicher an.

Was hilft Ihnen optimistisch zu bleiben?

Optimismus entsteht nicht, indem man Probleme kleinredet. Mir hilft der Blick auf die Menschen in dieser Stadt. Ich erlebe viel Engagement und eine große Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen in Vereinen, im Ehrenamt und auch in der Verwaltung. In vielen Gesprächen spüre ich, dass den Menschen bewusst ist, dass nicht alles selbstverständlich ist. Ich erlebe eine Stadt, in der vieles aus der Bürgerschaft heraus entsteht und eine Verwaltung, die dieses Engagement ernst nimmt, verlässlich begleitet und stärkt.

Auf was können sich die Menschen in Leinfelden-Echterdingen dennoch freuen?

Sie können sich darauf verlassen, dass unsere Stadt funktioniert und an wichtigen Stellen vorankommt. Große Projekte erreichen sichtbare Etappen: Die neue Zeppelinschule geht in Betrieb, an der Filderhalle wird innen gearbeitet und das Gartenhallenbad nimmt außen seine endgültige Form an. Das Stadtleben bleibt lebendig. Das Landesnarrentreffen im Januar bringt Begegnung und Farbe in die Stadt. Orte wie die Mäulesmühle bleiben kulturelle Anziehungspunkte. Auch das Alltägliche zählt: ein gepflegtes Stadtbild, Sauberkeit, Räume, in denen man sich gerne aufhält. Besonders wichtig ist mir die verlässliche Kinderbetreuung. Dass wir voraussichtlich erneut ohne Wartelisten auskommen, ist das Ergebnis konsequenter Arbeit und für viele Familien ein Stück Sicherheit im Alltag.

Worauf werden die Bürger und vielleicht auch die Verwaltungsspitze verzichten müssen?

Wir werden Prioritäten setzen müssen und manches langsamer angehen müssen. Leinfelden-Echterdingen geht nicht aus einer Schwäche heraus in diese Phase. Wir haben eine engagierte Bürgerschaft, funktionierende Strukturen und eine Stadtgesellschaft, die zusammenhält. Mir ist dabei vor allem Nachvollziehbarkeit wichtig. Entscheidungen sollen nicht überraschen, sondern verstanden werden, auch dann, wenn man sie nicht gut findet. Ich erlebe diese Stadt als zugewandt und lösungsorientiert. Das gibt mir Zuversicht und trotz aller Herausforderungen auch große Freude an diesem Amt.

Als Rechnungsprüfer begonnen

Zur Person

Otto Ruppaner ist seit März 2024 Oberbürgermeister der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Er folgte Roland Klenk ins Amt. Seine berufliche Laufbahn hat Ruppaner als Rechnungsprüfer in Bayern begonnen. Danach war er Stadtkämmerer in Dornhan im Landkreis Rottweil und von Juli 2014 bis Februar 2024 Bürgermeister von Köngen. Er wurde am 1982 in Scherzingen geboren und ist in Konstanz aufgewachsen. Seine Freizeit verbringt Ruppaner am liebsten mit seiner Familie in den Bergen.

Bürgerempfang

Anders als in Filderstadt gibt es in Leinfelden-Echterdingen keinen Neujahrsempfang. Stattdessen ist für den Sommer ein Bürgerempfang geplant.