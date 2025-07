Beim Filder-Pressestammtisch am Dienstag in Echterdingen beleuchten Stadtarchivar Nikolaus Back und Zeitzeuge Rainer Häußler die Anfänge von Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen.

Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt feiern in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Der Filder-städter Stadtachivar Nikolaus Back wird am Dienstag beim gemeinsamen Pressestammtisch des Stadtseniorenrates und dieser Zeitung die Vorgeschichte zum Wiegefest der beiden Filderstädte beleuchten. Und da gab es laut Nikolaus Back auch einige „Irrungen und Wirrungen“, wie er unserer Zeitung gesagt hat.

In Filderstadt waren sich beispielsweise die damaligen Bürgermeister gar nicht grün und konnten deshalb allesamt dann keinen Posten in der neuen Stadt übernehmen. In Leinfelden-Echterdingen haben sich die Schultes der noch eigenständigen Gemeinden derweil die neuen Posten untereinander aufgeteilt. In Filderstadt gab es einen Namensstreit; in L.-E. die Frage, wie groß soll die neue Stadt denn sein, sollen Waldenbuch und Steinenbronn mit dabei sein oder nicht.

Auf dem Podium wird auch Rainer Häußler sitzen. Er war der letzte Bürgermeister der eigenständigen Gemeinde Musberg und in der neu gegründeten Stadt Leinfelden-Echterdingen der erste Bürgermeister für Kultur, Soziales und Ordnung. Als Zeitzeuge wird er Rede und Antwort stehen.

Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, 8. Juli, um 10 Uhr in der Echterdinger Zehntscheuer, Eine Anmeldung ist erwünscht (dann ist der Sitzplatz garantiert, und am Einlass geht es schneller), möglich ist dies per E-Mail an die Adresse stadtseniorenrat@le-mail.de oder telefonisch unter 0711/16 00-6 62.