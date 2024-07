Am Montagabend wurde ein Radfahrer bei einem Kreisverkehr in Leinfelden-Echterdingen von einem Auto erfasst. Er kommt mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

Am Montagabend ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der K 1127 verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 25-Jähriger gegen 18.45 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse auf der Kreisstraße von Steinenbronn herkommend in Richtung Leinfelden unterwegs.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr zwischen Musberg und Leinfelden übersah er den von links kommenden, sich bereits im Kreisel befindlichen 22 Jahre alten Radfahrer. Durch die Kollision mit dem Auto stürzte der Rennradfahrer zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste. Über das Ausmaß der Verletzungen konnte die Polizei keine genauen Angaben machen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 3.000 Euro geschätzt.