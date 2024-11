In Leinfelden-Echterdingen wird die Polizei am Mittwochabend zu einem Ladendiebstahl gerufen. Der mutmaßliche Täter lässt sich nicht beruhigen – und beißt schließlich zu.

Henning Jochum 28.11.2024 - 15:04 Uhr

Dieser mutmaßliche Ladendiebstahl endete mit zwei Verletzen: Ein 25-Jähriger soll am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Ulmer Straße in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) Süßigkeiten gestohlen haben. Das berichtet die Polizei.