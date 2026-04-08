Auf den Streuobstwiesen der Fildern haben sich unzählig viele Knospen geöffnet. Was sind das für Bäume, die jetzt blühen? Und wann legen die Apfelbäume nach?
08.04.2026 - 19:00 Uhr
Wer gern spazieren geht, hat es schon gemerkt: Auf den Streuobstwiesen der Fildern haben sich unzählig viele Knospen geöffnet. Entlang der Feldwege, die von Echterdingen zum Zeppelinstein führen, gibt es wahre Blütenträume zu bewundern. Bienen und andere Insekten summen von einer weißen Blüte zur nächsten. Da lohnt es sich, auf einer Bank Platz zu nehmen und das schöne Wetter zu genießen: bestes Blütenwetter.