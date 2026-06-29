Leinfelden-Echterdingen: Schülerfilm über das KZ Echterdingen rüttelt auf

Von November 1944 bis Januar 1945 befand sich auf dem Gelände des Flughafens Stuttgart ein Außenlager des elsässischen Konzentrationslagers Natzweiler. Von den 600 dort internierten jüdischen Häftlingen haben mindestens 278 den Holocaust nicht überlebt. 119 Menschen waren direkt vor Ort verstorben. Den Hangar, in dem die Gemarterten untergebracht waren, gibt es noch heute. Er steht auf dem Areal der US-Airbase und ist nicht zugänglich. Ebenso das 2007 gestaltete Gräberfeld, das angelegt wurde, nachdem hier bei Bauarbeiten ein Massengrab für 34 Menschen gefunden wurde.

66 Todesopfer des KZ waren ursprünglich in einem Massengrab im Bernhäuser Forst bei Plattenhardt verscharrt worden. 19 wurden von der Lagerverwaltung in einem Krematorium in Esslingen eingeäschert. Eine Gedenkstätte erinnert seit 2010 vor der Airbase an die Opfer des Konzentrationslagers.

Soweit die erschütternden Fakten, die auch der etwa zehnminütige Film kurz umreißt, den die beiden 16 Jahre alten Schüler des Echterdinger Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasiums im Rahmen des Unterrichtsfachs Demokratie- und Medienbildung im vergangenen Herbst drehten. Für ihre Arbeit erhielten Moritz Denzinger und Leonhardt Lünser kürzlich beim Schülerwettbewerb des baden-württembergischen Landtags einen ersten Preis.

Die Gedenkstätte erinnert seit 2010 vor der Airbase der US-Army am Stuttgarter Flughafen an die Opfer des Konzentrationslagers. Foto: Torsten Schöll

Die Idee zu dem Film sei ihm gekommen, weil er mit dem Fahrrad immer wieder an der Gedenkstätte vorbeigefahren sei, ohne zu wissen, was dort geschah, erzählt Moritz Denzinger, der selbst in Echterdingen wohnt. „Eines Tages habe ich angehalten und es mir angeschaut“, sagt er.

Besonders bemerkenswert: Die anschließende Arbeit an dem Schülerfilm, bei dem Moritz von seinem Klassenkameraden Leonhardt Lünser unterstützt wurde, hat auch zutage gebracht, dass das Unwissen über das KZ-Außenlager am Flughafen in Leinfelden-Echterdingen noch immer groß ist. Keiner, den die beiden Schüler in der Folge auf die Geschichte des Konzentrationslagers in ihrer Heimatstadt befragen wollten, konnte Antwort geben. Nicht die Familien und auch nicht die Freunde in der Schule.

„Es war wirklich schockierend, dass niemand etwas wusste.“ Moritz DenzingerSchüler des Echterdinger Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasiums

„Es war wirklich schockierend, dass niemand etwas wusste“, betont Moritz. Trotz Gedenkstätte, trotz einiger von der Stadtverwaltung aufgestellter Tafeln, trotz Büchern. Im Film berichten sie, wie sie bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen in der Folge nachfragten, ob sie der Ansicht sei, dass sie mit den bisherigen Projekten im Rahmen der Erinnerungsarbeit die Bevölkerung erreicht habe. Die Antwort bejahte die Stadt zwar und verwies unter anderem auf das breit gefächerte bürgerschaftliche Engagement bei diversen Projekten und auf zahlreiche Anfragen von Bürgern beim Stadtarchiv. Doch zufrieden waren die beiden Schüler damit nicht: Ihre Erfahrungen spiegelten ein anderes Bild.

Einer der Gründe dafür, nennt Leonhardt Lünser: Das Unwissen sei auch deshalb so groß, weil lokale NS-Geschichte an den Schulen nicht unterrichtet werde. Ein Missstand, wie die beiden Schüler finden. Selbst waren sie bereit dazu, in ihr Schulprojekt über das KZ viele Stunden Arbeit zu investieren – für Recherche, Text, Dreharbeiten und den abschließenden Schnitt.

Forderung Echterdinger Schüler: Lokale Geschichte gehört auf den Lehrplan

Ihre Forderung geht deshalb auch an die Adresse der Landesregierung: Im Unterricht in Baden-Württemberg, so betonen sie auch in ihrem Film, sollten die lokalen Aspekte der Geschichte des Nationalsozialismus Teil des Lehrplans sein. „Wenn ich erfahre, dass nur ein Kilometer von mir entfernt ein KZ-Außenlager war, in dem Menschen gestorben sind, ist das sehr greifbar“, betont Moritz Denzinger. Das hätte mindestens denselben Effekt wie eine Fahrt nach Dachau, meint sein Klassenkamerad. Vielleicht aber auch einen erheblich nachhaltigeren: Aus den Schilderungen der beiden wird deutlich, dass gerade NS-Tatorte im unmittelbaren Umfeld erst dann zu Orten der wiederkehrenden Erinnerung werden können, wenn der Einzelne genug über sie weiß. Die Schulen könnten hier Vorarbeit leisten.

Für ihren beeindruckenden Film wurden die beiden Echterdinger Schüler von Landtagspräsident Thomas Strobl neben 52 anderen Preisträgern am 17. Juni mit einem ersten Preis beim Schülerwettbewerb des Landtags ausgezeichnet. Insgesamt hatten sich 2997 Schüler aus 227 baden-württembergischen Schulen beteiligt. Dabei wurden rund 2000 Arbeiten eingereicht.

Der Film ist abrufbar unter: https://www.pmhg.de/2026/03/30/erster-preis-beim-schuelerwettbewerbs-des-landtags/