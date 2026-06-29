Leinfelden-Echterdingen Schülerfilm über das KZ Echterdingen rüttelt auf
Moritz Denzinger und Leonhardt Lünser haben einen Film über das ehemalige KZ-Außenlager Echterdingen-Bernhausen gedreht. Woran krankt die lokale Erinnerungskultur?
Moritz Denzinger und Leonhardt Lünser haben einen Film über das ehemalige KZ-Außenlager Echterdingen-Bernhausen gedreht. Woran krankt die lokale Erinnerungskultur?
Von November 1944 bis Januar 1945 befand sich auf dem Gelände des Flughafens Stuttgart ein Außenlager des elsässischen Konzentrationslagers Natzweiler. Von den 600 dort internierten jüdischen Häftlingen haben mindestens 278 den Holocaust nicht überlebt. 119 Menschen waren direkt vor Ort verstorben. Den Hangar, in dem die Gemarterten untergebracht waren, gibt es noch heute. Er steht auf dem Areal der US-Airbase und ist nicht zugänglich. Ebenso das 2007 gestaltete Gräberfeld, das angelegt wurde, nachdem hier bei Bauarbeiten ein Massengrab für 34 Menschen gefunden wurde.