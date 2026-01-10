Er war dienstältester Stadtrat, Vater von neun Kindern und Ehrenbürger von Leinfelden-Echterdingen: Hans Huber ist gestorben. Am Mittwoch ist seine Trauerfeier.
„Ich muss 130 werden, um alles zu erledigen“, hat Hans Huber einmal gesagt. Aber auch betont: „Mir rinnt die Zeit davon.“ Viele Aufgaben – das hatte der „universell gebildete Mensch“, wie ihn FDP-Stadtrat Wolfgang Haug beschreibt, in jedem Fall. Zu seinen Terminen war der Mann bis ins hohe Alter – auch bei Wind und Wetter – mit dem Rad unterwegs. Genausolange hat er als Arzt praktiziert, Sprechstunden gegeben und Hausbesuche absolviert. Da hatten seine Söhne die Familien-Praxis an der Echterdinger Hirschstraße längst übernommen. Als alter Charmeur hatte er außerdem stets „ein Schokolädle“ für die Frauenwelt dabei.