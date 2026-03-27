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Leinfelden-Echterdingen So haben Rimas und Shaham das Schwimmen gelernt

Leinfelden-Echterdingen: So haben Rimas und Shaham das Schwimmen gelernt
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Rimas und Shaham üben mit Schwimmlehrerin Sina Elsäßer im Musberger Lehrschwimmbecken. Foto: Natalie Kanter

Angst vorm Wasser? Von wegen! Jeden Dienstagnachmittag hüpfen Kinder aus geflüchteten Familien durchs Schwimmbecken der Musberger Grundschule.

Filderzeitung: Natalie Kanter (nak)

Dienstag, kurz nach 15 Uhr: Rimas und Shaham hüpfen vergnügt durchs Wasser. Die Geschwister üben Rückenschwimmen, Kraulbewegungen und Strampelbeine. 19 Mal sind sie mittlerweile schon ins Lehrschwimmbecken der Musberger Grundschule gestiegen. „Sie haben echt große Fortschritte gemacht“, sagt Sina Elsäßer, Trainerin der Schwimmabteilung des TSV Leinfelden. Denn bis zum September vergangenen Jahres hatten die Achtjährige und ihr zwei Jahre jüngerer Bruder noch nie ein Schwimmbad von innen gesehen.

 

Ihre Mutter Ruaa Majeed kann nicht schwimmen, der Vater nur ein bisschen. Die Kinder sind in Deutschland geboren, ihre Eltern stammen aus dem Irak. „In meinem Land ist Krieg, deshalb leben wir jetzt in Leinfelden“, sagt Ruaa Majeed. Der Junge geht noch in die Kita, das Mädchen besucht die zweite Klasse einer Grundschule. Die Achtjährige ist die Mutigere von beiden. „Als ich das erste Mal geschwommen bin, war ich einfach nur glücklich“, sagt sie. Ihr Bruder hat seine Angst vorm Wasser mittlerweile verloren. „Als ich noch nicht schwimmen konnte, war es schon schwer“, sagt er.

Die Geschwister nehmen an einem Schwimmkurs teil, der sich insbesondere an Kinder von Geflüchteten richtet. Laut Monika Heilmann können viele dieser Kinder nicht schwimmen. Der Kurs ist eine Kooperation zwischen ihrer Flüchtlingshelfergruppe Arbeit und Integration vom Verein Lebenswertes LE und der Schwimmabteilung des TSV Leinfelden. Das Angebot wird von der PSD Stiftung L(i)ebenswert gefördert. „Unser Ziel ist es, die Kinder fit zu machen für das neue Hallenbad in Leinfelden“, sagt Monika Heilmann. Das Selbstbewusstsein werde gestärkt, genauso wie die Beweglichkeit. „Die Kinder sind mit Begeisterung dabei, geben nicht auf, auch wenn eine Übung schwer fällt“, sagt sie. Und: „Bis jetzt konnten wir insgesamt 23 Kinder in Schwimmkurse und Trainings integrieren.“

Schwimmkurs in Musberg: Gebühren können erstattet werden

Die Kurse kosten Geld. Die Gebühren können erstattet werden, wenn ein Antrag gestellt wird – was recht kompliziert ist, wie Heilmann betont. Grundlage dafür ist eine gesetzliche Vorgabe, wonach Bürgergeld- oder Wohngeldempfänger für ihre Kinder jährlich bis zu 180 Euro für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben beantragen können, erklärt sie. Und damit auch für Schwimmkurse.

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Sina Elsäßer lehrt das Schwimmen nach dem SwimStars-Programm des deutschen Schwimmverbands. Die Kurse ist nach Farben geordnet: grün, türkis, blau und schwarz. Die grünen sind die Wassergewöhnungskurse. Die Kinder lernen zunächst sich im bauch-tiefen Wasser sicher zu fühlen. Sie blubbern Blasen mit dem Kopf unter Wasser, setzten sich auf den Boden des Beckens, üben den Raketenstart in Bauch- und in Rückenlage. „Das ist der Grundstein für die aufbauenden Kurse“, sagt die Trainerin.

Kinder aus geflüchteten Familien können oft nicht schwimmen, hat die Helfergruppe Arbeit und Integration beobachtet. Foto: David Inderlied/dpa

Im Türkis-Kurs geht es mit dem Raddampfer und dem Ruderboot direkt zu den groben Formen von Kraul und Rücken. Bei den schwarzen Kurse steht dann die richtige Lage und die richtige Atmung dieser Schwimmarten an. „Das Brustschwimmen kommt ganz zum Schluss“, erklärt Sina Elsäßer. Und beschreibt damit den Unterschied zu manchen Schwimmschulen, wo Kindern zwar am Ende das Seepferdchen haben, aber weder Kraulen noch Rückenschwimmen können.

Schwimmkurs in Musberg: Spielend das Schwimmen lernen

Das Spielen im Wasser gefällt Shaham gut. Der Sechsjährige mag besonders den fliegenden Teppich. Die Mädchen und Jungen fassen sich bei dieser Übung an den Händen. Sie laufen im Becken los, drehen sich solange im Kreis bis ausreichend Schwung da ist. Jedes zweites Kind legt sich dann schwebend ins Wasser und wird so durch die Kraft des Wassers mitgezogen. Ein Problem gibt es allerdings: „Wir haben wegen des Neubaus des Leinfelder Hallenbades zu wenig Wasserflächen“, sagt Andreas Ackermann, Abteilungsleiter Schwimmen beim TSV Leinfelden. Und das Goldäckerbad in Echterdingen falle immer wieder als Ausweich-Schwimmhalle aus.

Im September beginnen neue Anfängerkurse. Interessierte können sich bei Monika Heilmann unter moheilmann@t-online.de melden.

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