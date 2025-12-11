Wie heißt das winterliche Pendant zum Biergarten? Ganz genau: Glühweingarten. Einen solchen gibt es jetzt auch bei der Echterdinger Café-Bar Fischers in der Bernhäuser Straße.
Strahlende Lichterketten, lodernde Feuerpyramiden, schicke Gartenmöbel mit flauschigen Fellen – der Außenbereich des Café-Bar-Restaurants Fischers in der Echterdinger Ortsmitte ist schon auf den ersten Blick ein Hingucker. Dass sich der Außenbereich der Gaststätte seit Anfang November als winterlicher „Glühweingarten“ präsentiert, war trotz dieses Eindrucks nicht von langer Hand geplant, sondern „eine spontane Idee gewesen“, sagt Robin Fischer, Spross der gleichnamigen Echterdinger Gastrofamilie, die auch das Paulaner am Kirchplatz betreibt.