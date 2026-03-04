Leinfelden-Echterdingen: Staus wegen Fällarbeiten – „Die Bäume haben ihr biologisches Alter erreicht“

All jene, die es gewohnt sind, auf ihrem Weg zwischen Echterdingen und dem Siebenmühlental die L 1208 zu nutzen, müssen sich noch eine ganze Weile in Geduld üben. Denn diese Straße ist derzeit gesperrt in beide Richtungen, und das wohl noch bis zum 14. März. Längere Staus sind die logische Folge, denn jetzt muss dieser Verkehr durch Leinfelden und die Straßen dort sind nicht ausgelegt für dauerhaft so viel Verkehr. Auch die Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs müssen sich auf Umleitungen und damit auch auf andere Fahrzeiten einstellen.