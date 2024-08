Topf auf Herd vergessen – Zeuge löscht Feuer in Mehrfamilienhaus

Weil der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Leinfelden-Echterdingen einen Topf auf dem Herd vergisst, rückten mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr am Donnerstag aus, um den Brand zu löschen.

nse 02.08.2024 - 15:04 Uhr

Der angebrannte Inhalt eines Kochtopfs hat am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr für einen Einsatz der Rettungskräfte in der Straße Schelmenäcker in Leinfelden-Echterdingen gesorgt.