Leinfelden-Echterdingen Turnhalle weiter gesperrt – die Sportler müssen noch warten
Beim Immanuel-Kant-Gymnasium in Leinfelden verzögern sich die Arbeiten an der Abdichtung des Dachs. Das sind die Gründe.
Schüler, die gerne in den Schwimmunterricht gehen, freuen sich: Seit Mittwoch dieser Woche ist das Goldäcker Bad wieder für sie geöffnet. Wer lieber in der Turnhalle aktiv ist, muss sich allerdings noch etwas gedulden, das gilt zumindest für die Meisten. Der Grund: Die Turnhalle des Immanuel-Kant-Gymnasiums bleibt noch eine Weile geschlossen.