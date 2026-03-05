In der Nacht auf Donnerstag brechen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in Leinfelden-Echterdingen ein. Nachdem sie dort keinen Erfolg haben, versuchen sie andernorts ihr Glück.
05.03.2026 - 12:06 Uhr
Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Kindertagesstätte im Leinfelden-Echterdinger Stadtteil Oberaichen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich die Einrichtung in der Rohrer Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei dürften sich die Täter gegen 23.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt verschafft haben.