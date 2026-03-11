Ein unbekannter Fahrer hat am Montag in Leinfelden-Echterdingen mit seinem Transporter eine Elfjährige erfasst und dann Unfallflucht begangen. Die Polizei sucht Zeugen.

Melanie Csernak 11.03.2026 - 12:52 Uhr

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Montagnachmittag in Leinfelden-Echterdingen ereignet hat, aber erst später angezeigt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand war laut der Polizei ein Unbekannter mit einem gelben Transporter mit offener Ladefläche gegen 16.40 Uhr auf der Tübinger Straße im Stadtteil Echterdingen ortseinwärts unterwegs gewesen und nach links in die Martin-Luther-Straße eingebogen. Dabei erfasste der Wagen ein elfjähriges Mädchen, das zusammen mit einer Angehörigen gerade die Straße überqueren wollte. Das Kind erlitt leichte Verletzungen.