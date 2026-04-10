Leinfelden-Echterdingen „Waren echt am Limit“: Er war der wichtigste Mann fürs Filderkrautfest
Für das Filderkrautfest in Leinfelden-Echterdingen war Thomas Stierle lange der wichtigste Mann. Bald bekommt er dafür eine besondere Auszeichnung.
Für das Filderkrautfest in Leinfelden-Echterdingen war Thomas Stierle lange der wichtigste Mann. Bald bekommt er dafür eine besondere Auszeichnung.
Jeden Herbst lockt das Filderkrautfest 40 000 Menschen nach Leinfelden-Echterdingen. Der Kult um das grüne Gold der Filder zieht auch Thomas Stierle noch immer in seinen Bann. 13 Jahre lang war er Chef des Echterdinger Vereinsrings. Er koordinierte 38 Mitgliedsvereine und verantwortete Deutschlands größte Krauthocketse im Stadtteil Echterdingen – neben seinem Beruf als Versicherungsmakler.