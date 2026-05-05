Leinfelden-Echterdingen Was braucht die Feuerwehr im neuen Gebäude?
Die Planungen für das neue Gebäude für die Feuerwehr in Leinfelden werden konkreter. Und was soll eigentlich mit dem alten Haus passieren?
Die Planungen für das neue Gebäude für die Feuerwehr in Leinfelden werden konkreter. Und was soll eigentlich mit dem alten Haus passieren?
Die Feuerwehr in Leinfelden soll auf einer Streuobstwiese an der Stuttgarter Straße ein neues Gebäude erhalten. Das alte Feuerwehrhaus wurde von 1952 bis 1954 gebaut und 1991 erweitert. Es ist inzwischen zu klein und bietet keine Möglichkeiten für eine erneute Erweiterung. Am Dienstag stellte Niklas Lübbe von der Firma Lülf+Sicherheitsberatung eine Machbarkeitsstudie für das Raumprogramm eines neuen Hauses mit zwei Obergeschossen vor. „Ein Feuerwehrhaus hat einiges an Anforderungen“, sagte er.