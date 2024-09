Mehrere Verletzte in Leinfelden-Echterdingen

Auf dem Weg zu einem Sportgelände jagt ein Wespenschwarm die Grundschüler und eine Lehrkraft. Die Polizei rückt aus, der Rettungsdienst ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Sebastian Winter 19.09.2024 - 17:49 Uhr

Ein Wespenschwarm hat an einer Grundschule in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) am Donnerstag für einen Polizeieinsatz gesorgt.